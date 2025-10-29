El equipo de Diario de Sevilla ha salido con la cámara a las calles para conocer de primera mano qué opinan los sevillanos sobre dos celebraciones que cada año conviven en el calendario: el Día de Todos los Santos y Halloween. En el vídeo, vecinos de distintas generaciones comparten sus recuerdos de infancia, las visitas al cementerio, las castañas en la calle o la emoción de los disfraces.

Mientras los mayores defienden la tradición y el valor de recordar a los que ya no están, los jóvenes se decantan por la diversión y el espíritu festivo del 31 de octubre. El resultado es un retrato cercano y espontáneo de cómo Sevilla vive esta dualidad entre la memoria y la fiesta, entre las flores y las calabazas.