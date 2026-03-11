Un herido en una colisión múltiple en la A-49 en Sevilla
Al menos una persona ha resultado herida en una colisión múltiple en la A-49 a la altura de Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla. En el accidente se han visto implicados varios turismos y una furgoneta. El siniestro se ha producido en sentido Huelva durante la mañana de este miércoles 11 de marzo.