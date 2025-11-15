Un impresionante socavón registrado en el kilómetro 3 de la carretera nacional A-476, a la altura de El Castillo de las Guardas, ha obligado a cortar completamente al tráfico esta vía durante la tarde de este sábado. El hundimiento del terreno, provocado por las intensas lluvias de las últimas horas, ha generado un boquete de grandes dimensiones que hace imposible la circulación con seguridad.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Emergencias y Guardia Civil, que han señalizado el corte y desviado el tráfico por rutas alternativas. Las autoridades piden extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios mientras se evalúan los daños y se trabaja en la reparación.