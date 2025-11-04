Un incendio declarado este martes a primera hora de la mañana en la primera planta del bar El Papelón, situado en la calle Reyes Católicos de Sevilla, ha obligado a intervenir a múltiples dotaciones de Bomberos y a desalojar el edificio de forma preventiva. Las llamas, que se originaron cuando el local todavía estaba cerrado, provocaron una intensa columna de humo visible desde la propia calle.

Los equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar el fuego y evitar su propagación a locales y viviendas colindantes. Las autoridades han informado que no se han registrado heridos, aunque los daños materiales son visibles y se investigan las causas del siniestro.