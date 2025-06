El alcalde de José Luis Sanz ha elogiado este jueves la invitación del presidente del Gobierno Pedro Sánchez al Papa León XIV para que acuda a Sevilla a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar este mes.

"Me parece estupendo y una magnífica noticia que el Papa pueda visitar Sevilla a finales del mes de junio. Es una conferencia importante. El próximo 29 de junio llegan los líderes mundiales y Sevilla va a ser capital del mundo. Me parece una buena iniciativa que el presidente del Gobierno haya invitado a su santidad el Papa a que conozca Sevilla", ha respondido el alcalde a preguntas de los periodistas.

El alcalde de Sevilla no ha desaprovechado la oportunidad para reprochar a Pedro Sánchez que se olvide de Sevilla para las infraestructuras que necesita con urgencia la provincia. "La pena es que el presidente del Gobierno solo se acuerde de Sevilla para invitar a líderes mundiales, en este caso en Papa, y no se acuerde para resolver el déficit de infraestructuras que tiene esta ciudad. No se acuerda de la SS-40, del cierre del anillo de Cercanías, de la conexión ferroviaria con el aeropuerto, o del debate en la ciudad sobre la ampliación de Santa Justa", ha concluido el primer edil.