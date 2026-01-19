El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este lunes que el proceso de identificación de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este domingo, 18 de enero, en Adamuz, en Córdoba, en el que han fallecido al menos 39 personas, será “duro y complejo” y

Por tanto, no podrá desarrollarse con rapidez. No obstante, el jefe del Ejecutivo andaluz ha expresado su deseo de que los trabajos se completen en el menor tiempo posible, con el objetivo de aliviar la angustia y el sufrimiento de las familias afectadas.