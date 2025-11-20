Tribunales
La Justicia condena a Meta a pagar 479 millones a los medios digitales por competencia desleal

Vídeo: Europa Press

20 de noviembre 2025 - 13:40

El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI) por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).

