Europa lanzó al espacio el Sentinel-1D, un satélite equipado con tecnología radar capaz de capturar imágenes de alta resolución de la tierra, el hielo y los océanos, en cualquier condición meteorológica, de día y de noche.

El encargado de transportarlo fue un cohete Ariane 6 que despegó desde el puerto espacial europeo de Kurú, en la Guayana Francesa.

Una vez que esté operativo trabajará junto al Sentinel 1-C, aportando datos de forma gratuita y en acceso abierto a servicios públicos y a estudios sobre los cambios en el medio ambiente y el clima.