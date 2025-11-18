El presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha lamentado este martes, instantes antes de comenzar el pleno, de que los senadores no guardaran silencio, y en una queja captada por un micrófono abierto se le oye decir: "Les importa tres pollas en vinagre".

Entre el murmullo habitual de los parlamentarios mientras toman asiento en sus escaños, Rollán ha dicho al micrófono: "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria". Al notar que el ruido ambiente proseguía, se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha comentado: "Les importa tres pollas en vinagre". Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".