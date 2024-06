Las diez monjas de la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) han comunicado vía burofax al Arzobispado de Burgos su "unánime e irreversible posición" de abandonar de la Iglesia católica y han asegurado que cualquier pena o sanción canónica es "nula" para ellas.

No reconocen al Tribunal Eclesiástico, ante el que tenían de plazo hasta las 14:00 para declarar por un delito de cisma, por lo que no les puede imponer "la farsa de la excomunión". No haber acudido da vía libre al Arzobispado para ello.

En un comunicado, insisten en que su decisión de salir de la Iglesia es fruto de una "madura, meditada y consciente reflexión".