Nueve estudiantes, ocho de ellos andaluces y uno extremeño, que se han exmainado del MIR permanecen atrapados en Sri Lanka tras el cierre del espacio aéreo provocado por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Los jóvenes denuncian la incertidumbre que viven desde que su compañía aérea canceló el vuelo de regreso y les comunicó que no se prevé la reapertura del espacio aéreo hasta el lunes 9 de marzo. “No sabemos cuándo podremos volver a España”, explican, preocupados por su situación y los gastos imprevistos, aunque reconocen estar bien.

Mientras tanto, intentan buscar alternativas para regresar cuanto antes, solicitan información clara sobre la evolución del conflicto a las diversas instituciones y solicitan visibilidad a los medios de comunicación para que la Embajada española en Nueva Delhi les proporcione alguna ayuda para regresar a España.