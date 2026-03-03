Nueve estudiantes andaluces del MIR atrapados en Sri Lanka: "No sabemos cuándo podremos volver a España"
Tras estallar el conflicto bélico en Oriente Próximo su compañía les canceló el vuelo y les anunció que el espacio aéreo no se abrirá hasta el 9 de marzo
EEUU retira aviones de Rota y Morón tras vetar el Gobierno el uso de las bases
Nueve estudiantes, ocho de ellos andaluces y uno extremeño, que se han exmainado del MIR permanecen atrapados en Sri Lanka tras el cierre del espacio aéreo provocado por el conflicto bélico en Oriente Próximo. Los jóvenes denuncian la incertidumbre que viven desde que su compañía aérea canceló el vuelo de regreso y les comunicó que no se prevé la reapertura del espacio aéreo hasta el lunes 9 de marzo. “No sabemos cuándo podremos volver a España”, explican, preocupados por su situación y los gastos imprevistos, aunque reconocen estar bien.
Mientras tanto, intentan buscar alternativas para regresar cuanto antes, solicitan información clara sobre la evolución del conflicto a las diversas instituciones y solicitan visibilidad a los medios de comunicación para que la Embajada española en Nueva Delhi les proporcione alguna ayuda para regresar a España.