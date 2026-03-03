EL TIEMPO
Estas son las horas a las que se esperan lluvias este martes en Sevilla

Un nuevo juicio al maltratador trans Candy

Candy entra en los juzgados por la puerta del aparcamiento, este martes por la mañana / Juan Carlos Vázquez Osuna

Nuevo juicio a Candy, el maltratador trans que se cambió de género en el Registro Civil un mes antes de ser condenado en firme por agresión a su exmujer. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha enjuiciado este martes al acusado por la presunta comisión de tres delitos contra su expareja. Se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de cárcel. Candy ha llegado a los juzgados de la Buhaira desde la prisión de Sevilla I, donde entró en julio de 2025 para cumplir una condena de quince meses también por agresiones a la misma víctima.

También te puede interesar

Lo último

stats