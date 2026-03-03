Nuevo juicio a Candy, el maltratador trans que se cambió de género en el Registro Civil un mes antes de ser condenado en firme por agresión a su exmujer. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha enjuiciado este martes al acusado por la presunta comisión de tres delitos contra su expareja. Se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de cárcel. Candy ha llegado a los juzgados de la Buhaira desde la prisión de Sevilla I, donde entró en julio de 2025 para cumplir una condena de quince meses también por agresiones a la misma víctima.