La Pasarela del Prado de Sevilla fue una estructura metálica que se erigió en el Prado de San Sebastián y permaneció en pie durante 24 años, desde 1896 hasta 1920. Este monumento, conocido también como Pasadera, presentaba una evidente influencia de la torre Eiffel parisina y se convirtió en uno de los elementos arquitectónicos más queridos por los sevillanos durante un cuarto de siglo. Su desaparición dejó un vacío en el paisaje urbano de la capital andaluza, donde había funcionado como pórtico de entrada al recinto ferial de la Feria de Abril desde su inauguración.