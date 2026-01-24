La tensión por la privatización de la limpieza de los colegios municipales se trasladó este sábado a un acto institucional en el Cerro del Águila. Trabajadores del servicio protestaron con pancartas y gritos contra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el homenaje al bordador Francisco Carrera Iglesias, Paquili. El regidor pidió respeto por el desarrollo del acto, mientras los manifestantes rechazaban el nuevo modelo de externalización anunciado por el Ayuntamiento.