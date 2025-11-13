Decenas de policías nacionales y guardias civiles protestaron este jueves ante la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza de España de Sevilla, para pedir medios "proporcionales" con los que hacer frente al narco. Los agentes recordaron que su profesión no es considerada de riesgo, a pesar de que se enfrentan a organizaciones cada día más violentas, como se pudo comprobar el pasado sábado en Isla Mayor, donde un policía nacional resultó herido grave al recibir un disparo efectuado con un arma de guerra.