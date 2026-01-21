Puente confirma que se han visto marcas en trenes "que pasaron por la vía antes del accidente"
Declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, en relación a la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El ministro ha confirmado que se han visto marcas en trenes que pasaron por la vía antes del accidente, pero ha asegurado que "estaban en el lado contrario que en el Iryo". Por ello, ha indicado que "no es sencillo" establecer una conclusión "a partir de un elemento de prueba".