Felipe VI ha alertado este martes de que 2025 ha dejado "una sensación creciente de amenaza", y ha subrayado el "compromiso" de España con "el orden global basado en normas, la seguridad internacional y el multilateralismo", en el marco del complejo contexto geopolítico. Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de la Pascua Militar, celebrado en el Palacio Real de Madrid, después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolás Maduro, que se enfrenta a cargos por narcotráfico en un juzgado de Nueva York. No obstante, el monarca no ha mencionado específicamente la situación del país caribeño. El Rey se ha referido a los "múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias" y ha puesto el foco en la "sensación creciente de amenaza" al cierre de 2025, concretamente a la que "llega al corazón de Europa".