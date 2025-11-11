El presidente chino, Xi Jinping, junto con la primera dama, Peng Liyuan, ha ofrecido este martes una cena privada a los Reyes tras su llegada este martes por la tarde a Pekín y antes del arranque oficial de su visita el miércoles.

Xi ha querido tener esa deferencia con Felipe VI y Letizia, que se alojarán además en la Casa de Huéspedes de Diaoyutuai reservada para los dignatarios que visitan China, como muestra de la importancia que el Gobierno chino da a esta visita.

Los Reyes han llegado a Pekín, donde han sido recibidos por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en otro gesto relevante, procedentes de Chengdú, donde iniciaron este martes su primera visita de Estado a China.