Los Reyes de España saludan al presidente chino, Xi Jinping, a la primera dama, Peng Liyuan
El presidente chino ha recibido a los Reyes tras su llegada este martes por la tarde a Pekín y le ha ofrecido una cena oficial antes del arranque oficial de su visita el miércoles
Los Reyes arrancan una visita a China con la que reforzar los lazos con Pekín
El presidente chino, Xi Jinping, junto con la primera dama, Peng Liyuan, ha ofrecido este martes una cena privada a los Reyes tras su llegada este martes por la tarde a Pekín y antes del arranque oficial de su visita el miércoles.
Xi ha querido tener esa deferencia con Felipe VI y Letizia, que se alojarán además en la Casa de Huéspedes de Diaoyutuai reservada para los dignatarios que visitan China, como muestra de la importancia que el Gobierno chino da a esta visita.
Los Reyes han llegado a Pekín, donde han sido recibidos por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en otro gesto relevante, procedentes de Chengdú, donde iniciaron este martes su primera visita de Estado a China.