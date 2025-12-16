TEMPORAL
Rubén Vargas entrena al margen del grupo del Sevilla FC

El suizo cayó lesionado hace tres semanas frente al Espanyol en Cornellá

Rubén Vargas vuelve a pisar césped, aunque en el Sevilla hay cautela con su vuelta

Rubén Vargas es uno de los jugadores destacados de un Sevilla Fútbol Club que sigue notando su ausencia. El suizo, que cayó lesionado frente al RCD Espanyol antes del derbi, se ha dejado ver en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios entrenando al margen de sus compañeros. Sin embargo, en la entidad hispalense son cautos y mantienen los plazos de su regreso: se espera su vuelta para principios de 2026.

