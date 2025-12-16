Rubén Vargas es uno de los jugadores destacados de un Sevilla Fútbol Club que sigue notando su ausencia. El suizo, que cayó lesionado frente al RCD Espanyol antes del derbi, se ha dejado ver en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios entrenando al margen de sus compañeros. Sin embargo, en la entidad hispalense son cautos y mantienen los plazos de su regreso: se espera su vuelta para principios de 2026.