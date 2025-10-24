Personal sanitario revisan el resultado de una mamografía, en una imagen de archivo.

Responsables del Servicio Andaluz de Salud explican que "no es posible modificar los historiales médicos" en ClicSalud, salvo a petición del propio ciudadano.

La jefa del servicio en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y coordinadora de las unidades de mama en el SAS, Mercedes Acebal, aclara que, cuando se hace una mamografía dentro de un cribado o una diagnóstica en un hospital, esas imágenes se vuelcan en el sistema de almacenamiento de imágenes, vinculado a la historia clínica de la paciente.

Por su parte, Luis Santiago Sánchez, responsable de Infraestructuras Digitales del SAS, destaca que el sistema permite consultar desde casa información sobre pruebas médicas, incluidas mamografías y ecografías del programa de cribado de cáncer de mama, cumpliendo con todas las garantías legales.