Los vecinos de Sevilla Este han captado los métodos caseros que usa un operario municipal para cortar los árboles que no han brotado en Sevilla Este y que fueron plantados hace un año. El trabajador corta a duras penas, con lo que parece un serrucho, el tronco de varios árboles jóvenes que se plantaron este año y han acabado secándose. El lugar en cuestión es frente al CEIP Manantial de Sevilla Este.

Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla explica que estos árboles forman parte de los que no han brotado de la campaña pasada (que suman mucho menos del 10% del total) y que se retiran para sustituirlos por otros en la actual campaña de plantaciones que comenzó el 1 de noviembre.

Respecto al modo tosco de corte, Parques y Jardines afirma que no se cortan con motosierra sino con herramientas manuales porque el calibre del tronco lo permite al ser de 14 a 18 centímetros.

Parques añade que los árboles que se están retirando están en garantía (hay dos años de margen desde que se plantan para ver si prosperan), por lo que es la contrata la que asume los gastos de reposición.