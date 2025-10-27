El Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, integrado en el área sanitaria del Virgen del Rocío de Sevilla, ha inaugurado un centro de día intensivo pionero en España para el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Este nuevo recurso ofrece atención específica, intensiva e integral a pacientes graves, con el objetivo de evitar hospitalizaciones fuera de la provincia. El centro funcionará los siete días de la semana, con un régimen terapéutico continuado que cubre tres comidas diarias y una capacidad para 20 plazas, distribuidas entre programas para menores y adultos. El equipo multidisciplinar incluye psiquiatras, psicólogos, enfermeras especialistas, terapeutas y personal educativo y social.