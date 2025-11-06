La sonda china Tianwen-1 ha observado con éxito el objeto interestelar 3I/Atlas utilizando su cámara de alta resolución, según ha informado la Administración Espacial de China.

Durante la observación, la sonda Tianwen-1 se encontraba a aproximadamente a 30 millones de kilómetros del objeto, convirtiéndose así en una de las sondas más cercanas que lo han observado hasta la fecha.

Las imágenes muestran claramente sus características distintivas, un núcleo y una coma circundante, con un diámetro que alcanza varios miles de kilómetros.