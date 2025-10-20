Un hombre armado se ha atrincherado este lunes en una vivienda de la localidad sevillana de Brenes, lo que ha motivado un amplio despliegue policial en la zona. La Policía Nacional mantiene un cerco de seguridad en torno al inmueble, mientras los agentes intentan resolver la situación sin incidentes.

Según diversas fuentes, la persona atrincherada podría ser el presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, ocurrido hace dos días. Tras permanecer fugado desde entonces, habría recalado en una vivienda del municipio de Brenes, donde se ha refugiado con un arma de fuego.

El operativo policial se concentra en la barriada conocida como la Uve, donde decenas de agentes han establecido un perímetro de seguridad. En el lugar se encuentran también efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), especializados en situaciones de alto riesgo.

Los accesos a varias calles del entorno han sido restringidos mientras continúa la intervención, que busca garantizar la seguridad de los vecinos y lograr la entrega del sospechoso sin violencia.