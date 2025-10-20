ÚLTIMA HORA
Un hombre armado se atrinchera en una vivienda de Brenes

El TJUE dicta que las aerolíneas no deben pagar más por la pérdida de una mascota que por una maleta

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que los animales de compañía no están excluidos del concepto de equipaje en el transporte aéreo

Mazazo a las aerolíneas: el Parlamento Europeo ratifica que es ilegal cobrar por el equipo de mano

Todo comenzó con la pérdida de una perrita en un vuelo de Buenos Aires a Barcelona en 2019 / M.G.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que las mascotas que viajan en avión se consideran parte del "equipaje" según el Convenio de Montreal. Esto implica que, en caso de pérdida o daño durante el vuelo, las aerolíneas solo deberán pagar la indemnización prevista para el equipaje facturado, salvo que el pasajero haya declarado un valor especial al registrar al animal. La sentencia surge tras el caso de una pasajera de Iberia que perdió a su perra en un vuelo entre Buenos Aires y Barcelona en 2019.

También te puede interesar

Lo último

stats