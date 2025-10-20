El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que las mascotas que viajan en avión se consideran parte del "equipaje" según el Convenio de Montreal. Esto implica que, en caso de pérdida o daño durante el vuelo, las aerolíneas solo deberán pagar la indemnización prevista para el equipaje facturado, salvo que el pasajero haya declarado un valor especial al registrar al animal. La sentencia surge tras el caso de una pasajera de Iberia que perdió a su perra en un vuelo entre Buenos Aires y Barcelona en 2019.