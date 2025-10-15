La familia de la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla había presentado una denuncia formal por acoso escolar. Según ha trascendido, la adolescente sufría presuntamente bullying por parte de varias compañeras del colegio concertado Nuestra Señora de Loreto, conocido como las Irlandesas. El trágico desenlace se produjo cuando la joven se quitó la vida tras regresar de clase, poco después de las 14:30 horas.

La menor venía soportando insultos sobre su aspecto físico desde hace tiempo, según explican fuentes cercanas al entorno familiar.

La Inspección Educativa se encuentra este miércoles investigando las actuaciones llevadas a cabo por el centro educativo en relación con este caso. Francisco Suárez, director general del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, ha manifestado: "En primer lugar, pediros un poquito de discreción, de cautela, porque estamos hablando de menores de edad del centro. También queremos darle nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra alumna, incluidos nuestros alumnos, compañeros de ella, y a nuestros profesores que han tenido a esta alumna en sus clases".

El director ha confirmado que el centro está colaborando con todos los organismos oficiales, proporcionando toda la información requerida sobre el caso. "Estamos con la delegación, con todos los organismos oficiales, colaborando y proporcionando la información que nos solicitan. Ahora mismo la prioridad nuestra es nuestro alumnado y la familia; hemos estado toda la mañana trabajando con ellos, atendiéndolos", ha señalado Suárez.