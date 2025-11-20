El fiscal general, Álvaro García Ortiz, declara como acusado tras despojarse de la toga con la que ha estado todo el juicio.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia también establece que deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los daños morales ocasionados.