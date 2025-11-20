El TS condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
El Supremo impone a Álvaro García Ortiz dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 por vulnerar la confidencialidad del caso
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
Todas las reacciones a la condena del fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia también establece que deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los daños morales ocasionados.