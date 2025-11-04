Vera Fauna, la banda sevillana formada por Kike, Ale y Juanlu, vive un momento especial. Tras el lanzamiento de Dime dónde estamos, un disco que ellos mismos definen como fruto del riesgo y de las ganas de disfrutar, su nombre ha llegado a todos los rincones gracias a un vídeo de Pedro Sánchez en TikTok en el que sonaba una de sus canciones.

"Fue surrealista, pero nos lo tomamos con humor", confiesan. Ahora preparan una gira que los llevará por ciudades como Málaga, Manacor, Madrid, Valencia, Granada y, cómo no, su esperada vuelta a Barcelona. Un recorrido que confirma lo que ya saben: la suya es música sincera, libre… y, sobre todo, bonita.