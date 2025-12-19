BETIS
La baja de Isco se alarga por tener afectado el cartílago

La zambomba jerezana llega a La Panocha de Sevilla este sábado

El espectáculo irá de la mano del grupo jerezano Sabor a Plazuela

La zambomba jerezana de Navidad en Sevilla: así es el espectáculo que llega este sábado a La Panocha

19 de diciembre 2025 - 16:54

Las zambombas se han convertido en uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad andaluza. Lo que comenzó de una manera casi íntima en los patios de vecinos de Jerez, entre pucheros, palmas y villancicos improvisados, es ahora una cita colectiva que trasciende las fronteras locales. Así, por tercer año consecutivo, llega este sábado 20 de diciembre a la cafetería La Panocha, de Sevilla.

También te puede interesar

Lo último

stats