Las zambombas se han convertido en uno de los grandes puntos de encuentro de la Navidad andaluza. Lo que comenzó de una manera casi íntima en los patios de vecinos de Jerez, entre pucheros, palmas y villancicos improvisados, es ahora una cita colectiva que trasciende las fronteras locales. Así, por tercer año consecutivo, llega este sábado 20 de diciembre a la cafetería La Panocha, de Sevilla.