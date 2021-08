Lorenzo Lamas, de 'rey de las camas' a mendigo

En el mundo de la interpretación un día estás en lo más alto y otro en lo más bajo. Las oscilaciones llegan a ser notorias con el paso de los años, donde la perspectiva del tiempo resulta un magnífico indicador. Varios papeles sin éxito en el cine pueden condenarte de por vida. En esta tesitura encontramos a Lorenzo Lamas, uno de los protagonistas de la mítica serie Falcon Crest y también conocido como el rey de las camas.

Nacido en Santa Mónica, California, el 20 de enero de 1958, Lorenzo Lamas es hijo del actor argentino Fernando Lamas y la actriz norteamericana Arlene Dahl. Desde pronto supo que se quería dedicar a la interpretación e ingresó en el Tony Barr’s Film Actors Workshop. Su primera gran oportunidad llega con el papel de Tom Chisun en Grease con el que se gana el beneplácito de varios directivos de la CBS con vistas a un futuro proyecto donde tendría un papel protagonista.

Ese gran proyecto sería Falcon Crest, estrenada en diciembre de 1981. En la serie Lamas da vida a Lance Cumson, el nieto de la millonaria Angela Channing. Sin embargo, el papel en la serie no le sirve para hacerse un hueco en el mundo del cine, donde el éxito le es esquivo desde un primer momento. Entre sus fracasos en el cine destacan películas de clase B como Latin Dragon, Sharknado 3, Raptor Island o Megatiburón contra pulpo gigante. En 1992 consigue un nuevo éxito televisivo. La serie El Renegado le reporta una popularidad mundial y se convierte en objeto de deseo de las mujeres de medio mundo con su imponente melena. El éxito le acompañaría durante cinco años. Sus últimas apariciones se han producido en The Apprentice, junto al expresidente Donald Trump, en el programa de talentos Bailando de la televisión argentina e incluso en un intento de reality denominado Leave It to Lamas, que solo contó con cuatro episodios.

El rey de las camas, se le conoce así por la campaña publicitaria para la empresa española Reig Martí, ha tenido una ajetreada vida sentimental. Tras protagonizar tres malas experiencias con Victoria Hilbert, Michelle Smith y Kathleen Kinmont, se casaría por cuarta vez con la chica Playboy Shauna Sand. Tuvieron tres hijas pero la relación se acabó cuando Shauna mantuvo un romance con uno de los hijos que Lamas tenía de sus anteriores matrimonios. En 2011 se casó por quinta vez con Shawna Craig, que sirvió de vientre subrogado para una de las hijas de Lamas, dando a luz a su propio nieto. Sobre sus matrimonios fallidos el actor dijo lo siguiente: “Me casé cinco veces porque tengo tendencia a intentar rescatar a las personas y a creer que puedo salvarlas. Mi terapeuta me dijo que ese no es mi trabajo, pero cuando empecé a ir a terapia ya me había casado tres veces”, contaba. Los problemas no tardarían en aparecer en escena a la par de una carrera profesional venida a menos. Lorenzo Lamas se declaró en bancarrota al no poder afrontar sus numerosas deudas, cifradas en unos 300 mil dólares. Según el actor solo tenía 500 dólares en una cuenta corriente. Lamas, que confesó haber llevado una vida de excesos con las drogas, los coches y las mujeres, explicó que uno de los principales motivos de su mala situación económica era que el solo debía hacerse cargo de la manutención de sus seis hijos.

Ante esta situación, Lamas decidió utilizar su licencia para pilotar helicópteros. “Si hace 20 años alguien me hubiese dicho que me ganaría la vida volando helicópteros comerciales sobre Manhattan, le hubiera dicho estás loco”, reconoció sobre su nueva ocupación.