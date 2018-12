'Cachitos' salva el Año Nuevo en las casas

Entre Mariano Rajoy y María Ostiz, dos personajes dignos de Los otros ¿quién da más? La cadena pública es la que más reúne en la Nochevieja, cada rutinaria Nochevieja, mientras las privadas se retiran a sus cuarteles durante unas horas, con interminables intermedios; con un zapping de circunstancias en Antena 3 y un Got talent en Telecinco grabado Dios sabe cuándo intercalado con momentos de un programa que ya teníamos olvidado.

En fin que el mando de la última cena volvió a debatirse entre un José Mota más afilado que en los años populares en La 1 y una recopilación de números antológicos ya vistos como los de Cachitos. Fue un especial menos especial que otros años pero Virginia Díaz siempre es un regalo antes y después de las uvas con sus rótulos y los rescates más bizarros que han podido encontrar. Pues eso, María Ostiz, Conchita Bautista, Los Amaya, Viva la Gente, Joaquín Prat y Laura Valenzuela envalentonados con una jota. Cualquier cosa de los secretos de Prado del Reír. Siempre nos salvarán los Cachitos en la medianoche de pacharán televisivo, cuando más se mira la pantalla en directo, a saltos para el gran salto del año.

Mota con sus Retratos salvajes recurrió a sus políticos para recorrer situaciones, tópicos y reclamaciones como el remate feminista (un hombre sufre los rigores del machismo en forma de mujeres que a su vez eran simpáticos cameos como los de Ana Arias o Paula Prendes); y el epílogo en defensa del humor. El Show must go on de Queen evocando a ilustres del humor patrio (Chiquito, Tip y Coll, Lina Morgan, Martes y Trece), cómicos que nunca se sonaron los mocos con la bandera o que no hacían sentir incómodos a la concurrencia. Los humoristas de hoy son los que deben replantearse el debate más allá de las pieles finas.

Por cierto, Millán Salcedo, cómo le echamos de menos estas noches reviejas, apareció con Mota. Una forma de enjugar cualquier sospecha de mal rollo entre los ilustres del 31 de diciembre. Entre las incorporaciones del manchego estelar, la de un irreconocible Pablo Casado, en el dúo Faemino y Casado (foto de abajo).

Entre los momentazos, el Fariña de los másteres. O la Vieja del Visillo tildando de aficionado al Villarejo de Aberroncho.

El presidente Sánchez recaudaba calderilla y el Rey añadía publicidad radiofónica a sus discurso. Personajes y recursos de otros años, como un Rajoy de peluche que empieza a enternecernos de nostalgia.

Por ahí anduvieron Puigdemont y Torra en la cocina, con Messi, imponiendo la crema catalana por la mayoría del 49%.

Sobre Canal Sur, quede constancia del esfuerzo de una gala nueva, con triunfitos y el catálogo de cantantes semidesconocidos, algunos descamisados, de Canal Fiesta. Una gala de segunda división, como dice Susana Díaz en que vamos a convertirnos a partir de ahora. En la gala de La Nuestra no podía faltar ni el director general, Juan y Medio. Por supuesto, jaleando por villancicos. Canal Sur es la juerga andaluza perpetua, cómo renunciar a lo contrario en la Nochevieja pelleja.

La fiesta de la autonómica era la versión low cost de la La 1 con Roberto Leal y Elena Sánchez entre el Fuego de Eleni Foureira (el modelo para copiar algún día en Eurovisión) y el nuevo look de Melendi, en el escenario de nuestra fiesta de garrafón y karaoke. Una barra libre sin apretones, donde los Cachitos siempre nos salvan del zapeo desesperado.