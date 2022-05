Ana María Aldón ficha por 'Sálvame' y ésta es la opinión de Ortega Cano

Ana María Aldón ha debutado en el programa Sálvame haciendo su primera aparición y respondiendo a los rumores sobre la supuesta oposición de su marido, José Ortega Cano, a su nuevo trabajo en televisión. "Estuvo conmigo desde la primera negociación", ha revelado la diseñadora, echando por tierra las especulaciones sobre un monumental enfado por parte del torero con su mujer.

Sálvame Fashion Week celebrará su tercera edición a partir del día 23 con Aldón como invitada de lujo. La esposa de Ortega Cano se encargará de confeccionar los vestidos de seis de las colaboradoras del espacio. Pero, debido a sus tiranteces con el programa últimamente, Ana María ha querido dejar claro desde el primer momento que está muy ilusionada con este proyecto y que su marido le ha dado su bendición. "En todo momento ha estado a mi lado y me ha dicho: 'Sí, sí, hazlo'. Y si a él le apetece, puede estar aquí como jurado", ha comentado mientras tomaba medidas a Terelu Campos.

Su paso por el programa también le ha servido para enterrar el hacha de guerra con Lydia Lozano: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Es una acusación muy grave la que dijiste. Te considero una profesional y espero que te sirva para no volver a cometer algo así", le espetó a la colaboradora. Lydia se ha defendido de los ataques de Ana María: "Yo dije en el vídeo que era algo que creí que era verdad y que tenía que cotejarlo. No lo conté en directo. No te difamé en directo, pero si te molestó, te pido perdón".