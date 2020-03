La falsa campaña de Netflix llena de 'spoilers' las calles para que la gente permanezca en sus casas

Las redes sociales llevan días hablando de la supuesta campaña de marketing atribuida a Netflix, que consiste en llenar las calles de carteles con 'spoilers' de sus series más vistas, para evitar que la gente salga a la calle. Ante la viralidad del proyecto, la compañía ha declarado que no tiene nada que ver con esta iniciativa.

En redes como Twitter e Instagram se han difundido imágenes de marquesinas y paradas de metro con carteles revelando detalles de la trama de la última temporada de éxitos como Stranger Things, Narcos y la Casa de Papel.

"Nos encanta el mensaje de quedarse en casa pero no hay spoilers por parte de Netflix. Estas ideas son parte de un proyecto estudiantil -una idea creativa en nuestra opinión- pero no son reales y no son de Netflix", apuntó la plataforma.

Spoiler alert:A Netflix spec ad that encourages people to stay home by putting up billboards of spoilers from their original programming pic.twitter.com/eG3viWvS69