Fernando Bayona llega a Niebla con la exposición fotográfica 'Puesta en escena'

La Casa de la Cultura de Niebla acoge desde hoy la exposición Puesta en escena, de Fernando Bayona -uno de los referencias nacionales de la fotografía escenificada-, que ha sido inaugurada por el diputado provincial Juan Antonio García, la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo y el propio artista. La presentación de la muestra ha servido de preámbulo de la XXXV edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, en cuya programación se enmarca.

La exposición plantea a modo de retrospectiva, la selección de una treintena de imágenes pertenecientes a sus series más conocidas: Once upon a time..., Long long time ago, Hidden cycle, The life of the other y Out of the blue. La línea creativa de Bayona se define por el desarrollo de imágenes donde la narratividad, y la conexión entre las diferentes escenas, es determinante para la comprensión de las historias abordadas en sus series fotográficas. Sus imágenes se caracterizan por una cuidada puesta en escena, donde los decorados y localizaciones, así como los elementos que en ellas se insertan, son tan importantes como los personajes que desarrollan la acción, sirviendo a su vez para definir su psicología, sentimientos y actitudes.

La especial atención del vestuario, el maquillaje y la peluquería de los actores, así como el minucioso estudio de la iluminación son otros de los elementos que caracterizan su producción. Su estética, a medio camino entre la tradición pictórica clásica europea y el Neorrealismo, determina sus creaciones en una especie de realidad ficcionada muy cercana a la imagen cinematográfica.

La obra de Bayona tiende a reflexionar sobre las relaciones afectivas y la identidad del sujeto. Aborda el amor como concepto clave del comportamiento humano y las consecuencias que éste provoca, indagando en los aspectos más íntimos de nuestra relación con los otros. En sus obras profundiza en las bases más esenciales que constituyen la psicología del ser humano, y por extensión, del sistema social jerárquico que éste ha creado para sí, y lo somete a un régimen de control de la libertad del individuo. La violencia, el sexo, la pasión, la represión, el miedo a la enfermedad o a la soledad, suelen ser otras de las líneas argumentales que inspiran su producción. El tiempo, bien sea su recuerdo o el paso de éste, su alteración, modificación o uso por la historia, los órganos de poder o el propio espectador, es otro de los temas recurrentes en sus trabajos.

Paralelamente a la muestra se ha realizado un taller fotográfico previo en diferentes localizaciones del municipio, el el que se ha invitado a participar a las personas interesadas, como figurantes o bien protagonistas de las sesiones fotográficas. El resultado será expuesto igualmente en la muestra o en espacios creados ex profeso durante la celebración del festival.

La exposición Puesta en escena podrá visitarse en la Casa de la Cultura de Niebla hasta el 24 de agosto, en horario de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 18:00 a 2:00 los sábados.