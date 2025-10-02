Más de 180 personas con discapacidad vuelan alto en la II Jornada Aeronáutica Adaptada en Sevilla

El Aeródromo La Juliana, en Bollullos de la Mitación, ha sido escenario de la II Jornada Aeronáutica Adaptada, un evento organizado por Fundación SAMU y el Real Aeroclub de Sevilla para acercar el mundo aeronáutico a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, y promover su plena inclusión y normalización social a través de experiencias únicas.

Más de 180 personas han participado en esta segunda edición, que ha contado con más de 25 bautismos de vuelo, en los que los asistentes han tenido la oportunidad de experimentar por primera vez —o repetir— la emoción de volar. Cuatro aeronaves del Real Aeroclub de Sevilla estuvieron dedicadas exclusivamente a esta actividad, pilotadas por especialistas y adaptadas a las necesidades de cada participante.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el bautismo de salto en paracaídas de José Luis de Augusto Gil, presidente del Real Aeroclub de Sevilla, quien realizó un salto tándem junto al equipo de Skydive Spain, como símbolo del espíritu de superación y del compromiso de las entidades organizadoras con la inclusión por todo lo alto.

La jornada, que se desarrolló durante la mañana, combinó actividades de tierra y de aire. Los participantes tuvieron la oportunidad de acercarse a diferentes helicópteros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y avionetas, visitar su interior, conocer los preparativos y equipamientos de los pilotos y paracaidistas del Ejército, recorrer los hangares y disfrutar en primera persona de los despegues y aterrizajes.

En esta edición participaron usuarios de hasta siete centros y recursos: Residencia San Sebastián, Residencia Santa Ana y UED San Lucas (las tres gestionadas por Fundación SAMU), el Fundación Rocío de Triana (Sevilla), ASPACE, Asociación Colibrí, el aula de educación especial de Bollullos de la Mitación y la Asociación Albillo. Como en la primera edición, un grupo de jóvenes migrantes atendidos por Fundación SAMU colaboró como voluntariado de apoyo para favorecer la convivencia y el aprendizaje compartido.

Apoyo institucional

El acto de inauguración contó con una amplia representación institucional. Asistieron Clara Monrové, alcaldesa de Bollullos de la Mitación; Nieves Valenzuela, directora general de Fomento de la Innovación de la Junta de Andalucía; y María Luisa Cava, delegada territorial de Inclusión Social en la provincia de Sevilla. En representación de SAMU intervinieron Carlos Álvarez Leiva, fundador y presidente de honor, y María José Tinoco, directora del área de Atención a la Discapacidad.

Durante el acto, las autoridades coincidieron en destacar la importancia de acercar actividades tradicionalmente restringidas a colectivos vulnerables, como la aviación, y el papel de la innovación y la accesibilidad como herramientas para la igualdad de oportunidades.

José Luis de Augusto Gil, impulsor de esta iniciativa junto a Carlos González de Escalada, presidente de SAMU, subrayó el impacto de una jornada así en los usuarios de los centros: “Durante un día pueden cambiar su rutina, conocer otras actividades y opciones de ocio, y tener la posibilidad de soñar, de ser libre”.

Promover la accesibilidad

Desde el área de Dependencia e Inclusión Social de SAMU subrayaron que estas jornadas contribuyen a eliminar el asistencialismo promoviendo entornos accesibles que favorezcan la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad. “Nuestro reto es garantizar que todas las personas puedan acceder a experiencias transformadoras como ésta, que fomentan la autoestima, la inclusión y la igualdad real”, señalaron los organizadores.

Una alianza por la inclusión

La II Jornada Aeronáutica Adaptada ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas entidades comprometidas con la inclusión y la responsabilidad social: El Corte Inglés (patrocinador principal); Aeródromo La Juliana; Escuela SAMU; Adaptasur; Federación Andaluza de Deportes Aéreos; Club Aeronáutico de Andalucía; Las Sillas Voladoras; Skydive Spain; Airbus; OpenStar; NFly Junta de Andalucía; Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación y Diputación de Sevilla.

Participaron y prestaron apoyo logístico y humano la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra, Bomberos del Aljarafe, Protección Civil, la Policía Local, y distintas asociaciones y entidades sociales vinculadas a la discapacidad.

Con esta segunda edición, Fundación SAMU y el Real Aeroclub de Sevilla consolidan una iniciativa pionera que une aviación, accesibilidad e innovación, y que reafirma su compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y participativa.