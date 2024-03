Bodegas Beronia destaca en el ‘Rioja 2024 Special Report’ de Tim Atkin MW

Bodegas Beronia emerge nuevamente con honores en el Rioja 2024 Special Report elaborado por el renombrado crítico británico y Master of Wine, Tim Atkin MW. Dicha bodega, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, ha visto cómo nueve de sus vinos se convertían en protagonistas de este prestigioso análisis, que abarcó más de 1.300 referencias de la emblemática Denominación de Origen Rioja.

Tim Atkin MW, distinguido periodista y crítico enológico británico, ha dedicado más de tres décadas a explorar y compartir las complejidades del mundo del vino. Con colaboraciones en reconocidas publicaciones especializadas como Harpers, Decanter, The World of Fine Wine, Gourmet Traveller Wine, y The Drinks Business, Atkin se ha establecido como una de las voces más autorizadas y respetadas en la crítica vinícola internacional. Su profundo conocimiento y pasión por el vino lo llevan a recorrer las principales regiones vitivinícolas del mundo, analizando y calificando sus producciones con un enfoque meticuloso y una apreciación por la excelencia. Por tanto, este sobresaliente reconocimiento en el Rioja 2024 Special Report por parte de Bodegas Beronia, consolida aún más su reputación en el ámbito internacional y deja claro que sus vinos son imprescindibles para cualquier persona que busque todo lo que La Rioja tiene para ofrecer dentro de este sector.

Encabezando la lista de reconocimientos se encuentra Beronia III a.C. 2020, el cual capturó la admiración del crítico, alcanzando una impresionante puntuación de 94 puntos. No muy lejos en reconocimiento y calidad, Vareia Beronia Viñedo Singular 2020, Beronia Gran Reserva 2016, Beronia 198 Barricas Reserva 2016 y Alegra de Beronia 2022, se hicieron acreedores de93 puntos. Estas puntuaciones destacan la excelencia de los vinos de Beronia, así como la distintiva elegancia y el equilibrio característicos de los caldos de la Rioja Alta, considerados ideales para el envejecimiento.

Sin embargo, el éxito de Beronia no se detuvo ahí, ya que otros vinos de su catálogo también recibieron altas calificaciones: Beronia Reserva 2019, Beronia Tempranillo Elaboración Especial 2022 y Beronia Edición Limitada Crianza 2019, todos ellos con 92 puntos, y Beronia Crianza 2020, con 91 puntos. Estas distinciones reafirman la posición de Beronia como productor de algunos de los vinos más prestigiosos y apreciados dentro de la Rioja.

En este contexto, la relación entre Tim Atkin MW y Bodegas Beronia trasciende lo convencional, al converger en un punto donde la tradición, la calidad y el respeto por el terruño se entrelazan. Bodegas Beronia, situada en el corazón de la Rioja Alta, en el municipio de Ollauri, lleva el nombre de la antigua denominación de esta zona, reflejando su profundo arraigo y compromiso con la herencia vinícola de La Rioja. Desde su fundación en 1973 por un grupo de amigos unidos por su amor hacia la gastronomía y el vino, Beronia ha evolucionado hasta convertirse en un referente de los vinos de reserva y gran reserva, elaborados bajo el más puro estilo riojano. La incorporación de la bodega a la Familia de Vino González Byass en 1982 marcó el inicio de una nueva era de expansión y reconocimiento internacional, sin perder de vista el estilo Beronia que caracteriza a sus vinos.

La filosofía de Beronia se sustenta en tres pilares: la calidad indiscutible de sus vinos, el respeto por el medio ambiente y una constante búsqueda de innovación en el campo de la enología, siempre en armonía con la esencia tradicional de La Rioja, dando lugar a creaciones excepcionales como Colección Beronia Varietales, Vareia Beronia Viñedo Singular, 198 Barricas y Beronia III a.C., cada una de ellas expresando la personalidad única de sus viñedos.