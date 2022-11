“Los medios quieren historias de pueblos y personas reales”

Borja Gómez vive en Herrera (Sevilla) y, desde allí, dirige todos los días la agencia Borja Gómez Comunicación (BGC) y asesora empresas y negocios de toda España. Después de años de experiencia conociendo a fondo los grandes medios del país, asegura que las mejores historias no suelen llegar a las redacciones y son justamente las que el público está esperando leer: "Los medios quieren saber menos de las marcas poderosas y más de emprendedores y de negocios con alma, que quieren contar las cosas como son".

–Trabajas con clientes dentro y fuera de España, ¿qué hace que elijas a Herrera para vivir y ser el centro de tus operaciones?

Muchas cosas: vivo en Herrera porque me da calidad de vida, aire puro, tranquilidad, que todo está cerca, que no tengo que coger el coche... Este es uno de esos sitios en los que la gente con la que te cruzas, te saluda por la calle aunque no te conozca.

La cercanía de la gente es muy de agradecer. Yo vine sin que nadie me conociera y, en todos los entornos donde he estado, me he sentido muy arropado precisamente por eso. Tengo amigos, familia (suegros, cuñada, sobrinos…), siempre me han tratado con un cariño enorme.

También hay muy buena oferta deportiva y excelentes conexiones, en término de Internet, con una estación de AVE a 10 minutos y muy cerca de la autovía. Herrera es un excelente centro de operaciones por razones prácticas y razones emocionales también.

–¿Cuéntanos una historia de Herrera y en qué tipo de medios podría publicarse?

Es uno de los casos de pueblos en los que el talento joven se está yendo, muchas veces por desconocimiento de las oportunidades que hay. Sin embargo, hay empresas y proyectos 'curiosos'. Por ejemplo, desde aquí se fabrican tricornios de la Guardia Civil, que van a todas partes de España.

Las historias que me cuentan mis suegros, de que cuando eran niños tenían que ir a una fuente para llenar las garrafas de agua… ¡Cómo ha cambiado la vida aquí! Mi suegro empezó a trabajar de niño, apenas con siete años. Luego en una empresa grande y mientras, se asoció con otros compañeros para hacer trabajos por su cuenta (de autónomos, sería hoy en día) para tener un 'plan B'. Y menos mal, porque esa empresa cerró y ellos ya montaron la suya propia, de electrodomésticos.

Y mi suegra, desde muy joven también trabajando mientras llevaba la casa. Eso es una historia buena de productividad que disfrutas leer con calma en las revistas dominicales, con fotos de la época por ejemplo, y contrastarlo con lo que es Herrera hoy en día. Creo que magazines de radio también serían un medio ideal para hablar de esto, las imágenes contadas son igual de poderosas.

Yo veo este pueblo y su entorno, como un sitio en el que se podrían situar emprendedores con ideas frescas.

–Según tu análisis, ¿han cambiado las historias que quieren publicar y contar los medios? ¿Por qué ese cambio?

Las historias que interesan a los medios han cambiado y quieren temas completamente diferentes a los de antes para sus reportajes y entrevistas. En el pasado preferían personajes que tuvieran mucha relevancia, como un político, un empresario multimillonario, un director con un premio Goya, por ejemplo. Y solo había espacio para ellos en la televisión, la radio, las revistas y los periódicos.

Ahora, aún siguen interesando por supuesto, pero al público también le interesan las historias de personajes que se parezcan más a ellos.

Pilla muy lejos esa persona extraordinaria, y a todos nos gusta admirarlos, pero es aún más emocionante saber de personas como tú, como tu primo en Aguadulce, como tu padre que es perito, que han hecho algo interesante; personas normales que, con su aporte, están cambiando la forma de ver el mundo y la forma de hacer las cosas.

Los medios quieren estar más cerca de estos lectores, y ese cambio, en muy buena parte, tiene que ver con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Ahora pueden medir qué es lo que más nos interesa y eso es muy bueno, ya no es solo lo que interesa a un director que no salía de una sala de redacción como antes, sino que está entre nosotros y se inspira en lo que encuentra en la calle.

–¿Qué tipo de personajes están buscando los medios ahora?

Personas normales que han descubierto una nueva forma de hacer las cosas, que son creativos, que traen historias frescas y también divertidas.

No importa si son muy exitosos o si son muy conocidos, lo que buscan son mujeres y hombres, mayores o chavales, que se han atrevido a hacer algo o a decir algo que nos interesa a todos.

Muchas veces los grandes líderes ni siquiera se habían sentado a pensar en eso ni habían pensado en que nos hacía falta escucharlo de aquella manera. En este momento, estos personajes de pueblo, de vecino de toda la vida, son los héroes y los protagonistas.

–¿Cómo definirías un negocio con alma?

El alma de un negocio está en su gracia, eso que arranca una sonrisa a las personas o que encuentran interesante y quieren saber más.

Puede ser que sus fundadores se conocieran por internet, o lo que nos puede contar su dueño que ve cosas increíbles todos los días.

O si es muy especial en su filosofía, porque se niega a hacer las cosas del mismo modo que los demás.

También puede estar en el tipo de clientes que lo rodean y lo prefieren, y saber por qué es el negocio favorito de las madres que trabajan, por ejemplo.

A veces el alma de un negocio está en que su dueño se ha propuesto hacer algo monumental y alcanzar una nueva marca, algo como tejer la alfombra más larga de España, o una historia de autosuperación, como ser un buen chef a pesar de tener una discapacidad visual. Esos son los personajes que están en las portadas y en la televisión de ahora.

–Entonces, ¿qué hacen las grandes marcas y corporaciones para despertar el interés de los medios y del público?

Justamente lo mismo, convertirse en personas de la vida real. Si sigues a las marcas grandes o lees las entrevistas, te darás cuenta del giro que le han dado a las historias: ahora hablan de lo que sienten sus trabajadores, a qué hora se despierta todos los días, lo que piensa su familia acerca de lo que hace, su parte favorita del día.

Las marcas grandes buscan historias más de conectar, mostrar que se parecen más a quienes somos los lectores. Cambiaron los roles, ahora las grandes corporaciones quieren tener historias como las de los negocios pequeños y los emprendedores.

–¿Qué medios son los más sensibles a las historias comunes?

Respuesta fácil: todos. En los medios grandes ahora hay muchas secciones y caben muchos temas acerca de estas personas y pueblos.

En los medios pequeños sucede algo muy parecido, quieren ser los primeros en descubrir a alguien que hace las cosas a su modo, que no le da miedo decir las cosas como son, y quieren detectar a las personas que se van a convertir en noticia desde el principio.

Lo mismo si es radio, televisión o Internet, quieren hablar de historias reales y personas que se parecen a nosotros.

–¿Qué les recomendarías a los negocios pequeños y emprendedores para manejar su relación con los medios?

Tener los ojos y los oídos muy abiertos, revisar los medios que prefieren, notar por qué les gustan más unos que otros, tomar nota de cuáles son los programas y diarios que sus clientes comentan todos los días.

En esos medios verás las historias que se parecen a ti, aprender a manejar tu gabinete de prensa es algo que puede hacer cualquier emprendedor o cualquier negocio.

Como todo, es cuestión de ponerte una meta, seguir los consejos de un especialista en conseguir apariciones en los medios y luego verte en pantalla, en las noticias y en las portadas.

–¿Qué tipo de historias reciben un no por respuesta?

Hay muchos errores que cometen las personas y negocios que quieren acercarse a los medios. Muchos negocios quieren contactar a los periodistas porque quieren usar el poder de los medios solo para vender más, pero confunden la forma de hacerlo y por eso reciben rechazos.

A nadie le gusta ser usado, tampoco a los medios. Esto se trata de que vean lo que haces por otras personas, cómo solucionas los problemas que vivimos todos a diario, y de esa forma todos verán tu negocio y te considerarán una autoridad en tu materia.

Por supuesto que todos queremos que nuestro público nos vea en el telediario y corran a comprar, pero tienes que saber primero qué quieren oír y leer, por qué, y luego cómo llegar allí.

Las historias que van de "cómprame esto" no le interesan a nadie, no puedes confundir publicidad pagada con periodismo, porque las personas también reconocen la diferencia y a nadie le gusta que lo engañen para venderles la moto.

–¿Los medios son más efectivos para estas historias que las redes sociales?

Son para distintas cosas. Los medios hacen que tu negocio sea visible de forma inmediata para más público, eso no es un secreto. Pero las redes también y son muy poderosas, por eso los medios de comunicación también manejan sus propias redes.

La diferencia es que las personas acuden a los medios de comunicación para saber lo que es relevante en el día, y no al revés.

Lo mismo sucede cuando quieres tener credibilidad y construir autoridad: los periodistas primero revisan que la noticia sea verdadera y ese filtro, esa confirmación, hace que tu historia y la de tu negocio cobren una importancia mucho mayor, por supuesto.

Esto es prueba de que esto no es algo que solo te interesa a ti y lo has publicado en tus redes por tu cuenta, sino que un profesional ha confirmado que es una historia que interesa a muchas personas más y que puede ser muy útil.