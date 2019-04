Música y San Jacobos gigantes en el Cachopo Fest Sevilla

Para muchos de los amantes de la música, cenar un San Jacobo gigante en el bar El Caminante Andaluz, situado frente a las salas X, Even y La Calle, antes de un concierto se ha convertido en todo un ritual. En un intento de agrupar las tres cosas (comida, amigos y música), el 3 de mayo se celebrará el festival Cachopo Fest. Un evento que en el plano musical traerá a la Sala Even a los grupos Fausto Taranto, Prima Nocte y Ars Nova en una preferia metalera que hará las delicias de los amantes del flamenco, el metal, la Feria de Sevilla, la comida y, en general, de las grandes cosas de la vida.

Con esta premisa y con la mejor de las intenciones gastronómicas nace Cachopo Fest, un festival que trata de aunar dos grandes pasiones: la música y la comida.

Bandas participantes en el Cachopo Fest

La primera banda confirmada ha sido Prima Nocte. Venidos desde Galicia, abrirán la tarde con su metal de diferentes influencias. Vienen de la mano de Duque Producciones y fueron confirmados a través del programa de radio La Hora del Rock.

La banda sevillana Ars Nova XIV ha sido la segunda confirmación del festival. Su folk-rock progresivo, que no temen en mezclar con otros géneros, hará bailar a los presentes. Su nuevo disco, Tiempo, que ya están presentando por toda España de la mano de On Fire, no dejará indiferente.

El tercer y último plato del festival lo compone Fausto Taranto. Los granadinos actuarán como cabeza de cartel del festival y darán el toque final a la "preferia metalera" que inaugurará un día antes la tan famosa Feria de Abril con su metal de tintes flamencos.

San Jacobos gigantes más baratos

En la parte más gastronómica del evento, la organización ha confirmado que los asistentes al festival disfrutarán de un descuento en el famoso San Jacobo especial (cachopo para los amigos) mostrando la entrada en este bar cercano a la sala, El Caminante Andaluz, el mismo día del festival.

Entradas, precios y horarios del Cachopo Fest

El festival se celebrará el 3 de mayo en la Sala Even (C/ José Díaz, 5), a las 20:30. El precio promocional son 10 euros en Entradium y luego pasarán a costar 12 euros anticipada, más gastos de gestión, y 15 euros en taquilla.

Más información sobre el festival en https://www.facebook.com/cachopofest; entradas anticipadas en Entradium.

Puntos de venta: Totem Tanz (C/Amor de Dios, 66), Record Sevilla (C/Amor de Dios, 17), Taberna del Dragón Verde (C/ Avicena, 17), Entradium y Ticketea.