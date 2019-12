Christmas market de My Martina Mini.

El próximo sábado 21 de diciembre y solo durante ese día, la firma de moda infantil My Martina Mini desembarca en Sevilla, en el Hotel Jeys Sevilla Centro, para celebrar con todos los sevillanos su Christmas Market.

En este hotel con encanto, situado en la calle San Eloy 43 y con fácil acceso para mamás con carritos, podrán realizar las últimas compras para Nochebuena y Reyes e incluso encargos para Reyes o fechas posteriores.

En este mercadillo navideño no sólo encontrarán diseños para los más peques de la casa (la firma dispone de tallas de 0 a 6 años) sino también para mamás y no mamás, pues en My Martina Mini también tienen cabida las mayores, para las que proponen complementos, bolsitas de viaje o shoppping bags personalizados. De hecho, algunas la recordarán por el increíble Kimono que confeccionaron para la sevillana María Patiño en las campanadas de fin de año de hace dos años.

My Martina Mini nació en octubre de 2014. Detrás de esta firma de moda infantil está Sara D. Castaño, madrileña de nacimiento, asturiana de corazón y andaluza de adopción, pues hace ya siete años que decidió fijar aquí su residencia.

En cuanto a cómo surgió la idea, Sara cuenta que “en mi familia dicen que desde muy pequeñita me volvían loca las telas y la moda. El culpable fue mi bisabuelo materno, un asturiano afincado en Oviedo que tenía una de las mejores tiendas de textil de la ciudad, con telas que llegaban de Francia en su mayoría, y creo que fue en esta maravillosa tienda familiar de Oviedo donde creció, sin yo saberlo, mi amor por este mundo”.

De esto han pasado ya muchos años. Sara estudió Derecho “por obligación y no por vocación”, puntualiza, “y desde el primer año de carrera, supe que quería trabajar en comunicación”. Ese ha sido su mundo durante más de dieciocho años en los que ha trabajado en las mejores agencias y con las mejores marcas. Pero aún le quedaba un sueño por cumplir y, tras muchos meses de investigación y muchos dibujos, se lanzó a crear su propia marca, y de esto hace ya cinco años.

Las telas de My Martina Mini vienen en su mayoría de Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia o Inglaterra. Pero no deja de lado el textil español “aunque intento que sea lo mínimo, para no sacar colecciones con idénticos prints a otras marcas”, explica. En cuanto a la confección es española, y más concretamente, madrileña para el punto y sevillana para el textil.

Entre los tejidos que pueden encontrar en los diseños de la firma, depende de las colecciones y la temporada, pero siempre están presentes increíbles linos, villelas amorosas, lonetas de algodón que los más pequeños de la casa pueden vestir tanto en invierno como en verano.

En cuanto a lanas y algodones para el punto, Sara utiliza siempre las mejores calidades (algodón 100% y lana 100% merino) y todos los diseños van forrados en algodón 100%, pues hace especial hincapié en cuidar la piel de los más pequeños.

My Martina Mini cuenta con embajadoras de la talla de María León, que luce sus diseños para mayores, Alejandra de Rojas, Eva González, modelos como María José Suárez, Priscila de Gustin o Malena Costa, las periodistas Isabel Jiménez, Ainhoa Arbizu o Carlota Corredera e influencers como Ana Portillo Domecq, que cuenta en numerosas ocasiones con la marca para hacer regalos a los recién llegados bebés de sus amigas.