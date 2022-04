Mayo: mes Lynch en Cicus

Desde el estudio de su casa en las colinas de Los Ángeles, David Lynch nos envía cada mañana su previsión meteorológica para el día a través de las redes sociales o su canal de Youtube (David Lynch Theatre), desde donde la semana pasada desmentía el rumor de la existencia de un nuevo largometraje que, supuestamente, iba a presentarse en el próximo festival de Cannes.

Convertido en maestro sabio y genio de culto 2.0, Lynch vive sus días entre lienzos, pintura, una hija pequeña y sesiones de meditación trascendental, enviando buenas dosis de ánimo e impulso a todos aquellos que lo veneran como una suerte de gurú de la creatividad artística en todas sus dimensiones y vertientes.

La tercera temporada de Twin Peaks (2017, Showtime) dejó el pabellón a unas alturas tal vez inalcanzables para la era de las nuevas plataformas, llevando el formato y la narrativa serial a una verdadera dimensión desconocida, experimental y fascinante. Poco importa ya quién matara realmente a Laura Palmer.

Se cumplen ahora también 16 años de Inland Empire, su última película estrenada en salas, y una nueva copia restaurada circula ya en cines americanos a la espera de una próxima edición en Blu-Ray. También han aparecido en estos últimos años algunos cortos inéditos (Fire-Pozar, What did Jack do?, The adventures of Alan R.), o se ha especulado con un nuevo montaje del director de Dune (1984), filme que vuelve a estar de moda tras el solemne remake de Denis Villeneuve y al que tal vez conviene regresar con una nueva perspectiva.

Lynch no pasa de moda y su aureola mítica crece incluso en la sobrexposición viral y multimedia que lo acompaña. Con todo, siempre es buen momento para volver a sus películas, y abril y mayo nos lo están poniendo fácil y en pantalla grande con el ciclo que Cicus-Filmoteca le dedica en su sede de Madre de Dios.

Si la fundacional Cabeza borradora (1977) y la clásica El hombre elefante (1980) abrieron la programación en semanas pasadas, mayo será el mes para ver de nuevo o descubrir (¡menudo lujo!) Terciopelo azul (1986), el día 9, Corazón salvaje (1990), el día 16, Carretera perdida (1997), el día 23, y Mulholland drive (2001), el día 30, cuatro auténticas obras maestras de ese particular y universo lynchiano donde lo extraño, lo onírico, lo siniestro, los elementos del cine de género y de vanguardia y un particular sentido del humor se cruzan en una experiencia inigualable.

Fue precisamente Terciopelo azul la película que alumbró nuestra fascinación de juventud, una incursión en el lado oculto de la vida suburbial norteamericana guiada por el descubrimiento de una oreja cortada entre la hierba. Con Corazón salvaje, los cuentos de hadas se abrían también a una nueva dimensión grotesca y violenta de la mano del viaje on the road de Saylor y Lula, mientras que Carretera perdida indagaba ya en la figura del doble con un apasionante dispositivo narrativo que comunicaba mundos y dimensiones paralelas en las claves del film noir y el suspense más desasosegante. Con el nuevo milenio, Mulholland Drive se alzaba como la película más importante y reconocida para la crítica mundial, nuevo cuento siniestro y laberíntico sobre los peajes del estrellato en un Hollywood de pesadilla diurna.

Premios Lux: presente y futuro del cine europeo

En colaboración con el Centro de Documentación Europea y Europe Direct Sevilla, y con motivo del Día de Europa, Cicus acoge la proyección (los días 10, 17 y 24 de mayo, a las 19:00h.) de las tres películas nominadas al Premio del Público LUX 2022: la cinta bosnia Quo vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic, el documental de animación danés Flee, de Jonas Poher Rasmussen, y la cinta austriaca Great freedom, de Sebastian Meise, tres cintas basadas en historias reales que hablan de la vulnerabilidad y de división, pero también del poder curativo de la tolerancia y la compasión.

Organizado por el Parlamento Europeo y la EFA y en colaboración con la Comisión Europea y Europa Cinema, el galardón invita al público a votar por su película favorita, apoyando la distribución de películas europeas e incitando al debate sobre temas políticos y sociales.

Desde el año pasado, el Parlamento es socio de la Academia de Cine Europeo con el objetivo de que la cultura llegue a públicos más amplios. Todos los europeos tienen la posibilidad de decidir, junto al voto de los eurodiputados, quién se lleva el Premio del Público LUX. Entre los participantes se efectuará el sorteo de un viaje a Estrasburgo para asistir a la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el próximo 8 de junio.

El estreno de la semana: ‘Alcarrás’

39 años hacía que una película española (La colmena) no ganaba el Oso de Oro en la Berlinale. Alcarrás, el segundo largo de Carla Simón, obtenía el galardón por unanimidad de un jurado presidido por M. Night Shyamalan, para situar las dinámicas del trabajo rural, las relaciones familiares, la resiliencia y la lucha por los ideales en el primer plano de una estética naturalista que ya deslumbró en Verano 1993. Simón ya no es una promesa, es una realidad.