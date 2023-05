Compara el acento de Sevilla con el gallego en un monólogo y arrasa en TikTok

Poner el acento sobre el acento. Un debate tan manido como polémico a lo largo de los años le está sirviendo al cómico Galder Varas para arrasar estos días en Tik Tok. El vasco está de gira por diferentes escenarios de la geografía española con su espectáculo 'Esto no es un show', un monólogo repleto de bromas y risas, en el que hay margen para la improvisación, los chistes y las anécdotas, como el episodio que queda reflejado en este fragmento de Tik Tok y en el que la forma de hablar de los sevillanos en comparación con los gallegos, centra el protagonismo de la escena.

El vídeo que tiene casi 150.000 'me gusta' y más de un millón de reproducciones, acumula cerca de 500 comentarios de toda índole respecto a su opinión sobre los acentos ¿Sabes cuáles son los acentos del español más difíciles de reconocer? Varas visitaba el Teatro Triana el pasado 12 de mayo y no dudaba en meterse al público en el bolsillo con esta anécdota comparativa. "Me gusta mucho vuestro acento. Me gusta, sobre todo porque hay cosas sencillas que se dicen…como que ya te activan…te dicen por ejemplo ¡Aquí estamos!…y es como bien…todo en orden. Te dan seguridad, alegría".

Las versiones del '¡Aquí estamos! sevillano'

El halago al acento andaluz en general, y sevillano en particular, vino seguido de un hachazo a otro de los acentos españoles. "Muy diferente a cuando te lo dice un gallego…que te dice ¡Aquí estamos…! y es como si le pasara algo ¿se le ha muerto alguien? ¿Está pidiendo dinero?", provocando la risa del público.

A partir de ahí en el vídeo se ve cómo el cómico analiza diferentes variantes del ¡Aquí estamos! sevillano. Una más zalamera, en plan interesante, y otra que asocia al técnico del teatro en el que está actuando y que hablaba con una "voz misteriosa sin terminar las frases".

Para finalizar su intervención el cómico bilbaíno imita cómo sería el proceder de un cirujano sevillano con ese tipo de expresiones. "¿Te falta un riñón? Vale, no te preocupes que hay un viejo en la planta seis que…". Cómo haciéndole ver al paciente que le conseguirá el riñón rápido y de una forma efectiva.