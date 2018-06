Conciertos gratuitos por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la celebración del Día de la Música llenando de conciertos gratuitos las calles y plazas de los distritos de la ciudad. El programa incluye un total de 14 conciertos, que van desde el jazz a la electrónica, pasando por la música tradicional de raíz, rap-teatro, los ritmos caribeños o el swing. Así, Sevilla se llenará este jueves día 21 de junio de conciertos de todos los géneros musicales, gracias a la programación con la que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, se suma a la celebración del Día de la Música.

Los vecinos de los distritos Norte, Sur, Centro, Este-Torreblanca, Macarena, Triana, Los Remedios, Cerro-Amate, San Pablo-Santa Justa y Bellavista, podrán disfrutar a partir de las 19:00 a pie de calle de un total de catorce propuestas de artistas locales que triunfan tanto a nivel nacional como internacional.

Diferentes géneros musicales en los barrios

En concreto, hasta el Bulevar de San Diego (Norte) llegan a las 19:00 los ritmos caribeños y latinos de Los Mangos Bajitos, formación compuesta por los argentinos Damián Guitar (guitarra, voz y coros) y Nahuel Zucco (acordeón), el brasileño Elton Rodríguez (bajo), la dominicana Kathz (voz y coros) y los sevillanos Bubi Burgos (batería y tambora) y David (percusiones). El grupo, cuyo repertorio integra clásicos y composiciones propias que van desde el merengue a la bachata pasando por la cumbia promete poner a bailar a todos los espectadores.

A la misma hora en el Parque Manuel Garrido (Macarena) estará el grupo sevillano Yomuri, compuesto por Juan José Giraldo Mora (acordeón y trompeta), Antonio López López (bajo y voz), Gabriele Burchielli (percusión y voz) y Javier Rodríguez Domínguez (saxo tenor/alto) y dedicado a rescatar y compartir el patrimonio musical tradicional de la cultura asquenazí, de los pueblos judíos de la Europa central y oriental. Este legado, conocido como música klezmer, es una mescolanza con las músicas gitanas balcánicas y otras músicas folclóricas mediterráneas que se caracteriza por la energía y la alegría que transmite.

A las 19:30 en la calle San Jacinto (Triana) el polifacético Fernando Mansilla amenizará la tarde junto a sus habituales Espías, los músicos y compositores sevillanos Luis Navarro y Daniel Abad. De esta forma, el escritor y dramaturgo hará alarde una vez más de su ingenio y su visión irónica de lo cotidiano a través de sus originales poemas y su voz rotunda, que son ya marca de la casa. Conscientes de la dificultad de explicar con palabras su estilo, los propios artistas calificaron su género como el "rap-teatro o la literatura de baile".

Simultáneamente, en la plaza Juan XXIII (Cerro Amate) actuará el reconocido y admirado trío sevillano de jazz Van Moustache. Inspirados en la música del genial Django Reinhardt, Van Moustache se estableció desde sus comienzos en 2012 como un referente en la escena swing andaluza, participando tanto en la I como la III edición del Festival de Swing de Sevilla, IX Festival de Jazz de Dos Hermanas (Sevilla) Alanisarte, y el V Higuera Jazz Festival (Huelva), además de realizar giras en países como Noruega. Actualmente es de los grupos de swing más solicitados en Andalucía Occidental.

Ya a las 20:00 el grupo de música latinoamericanaEsmirna actuará en la calle Carme Chacón. Compuesto por tres intérpretes, que abordan la extensa tradición melódica y rítmica del Oriente y la música de los países del mediterráneo, traerán sus inagotables melodías y sonidos exóticos al distrito Este-Torreblanca.

Por su parte, la música electrónica invadirá la calle José Laguillo esquina con Arroyo (San Pablo-Santa Justa), gracias al el DJ Ion Din Anina, cuyas sesiones han recorrido los clubs y festivales de toda Europa. El artista, cuyo estilo se caracteriza por reactualizar lo popular acercando las músicas tradicionales a las nuevas corrientes electrónicas, ha compartido escenario con bandas internacionales como Fanfare Ciocarlia, Systema Solar, Balkan Beat Box, Kumbia Queers o Sargento García. Y con bandas nacionales como Sfdk, Mártires del Compás, Chambao, Ojos de Brujo, Fuel Fandango, Narco o Tomasito. También ha compartido escenarios con DJ como Uproot Andy, Dunkelbunt, Shantel, Nickodemus, Chancha Via Circuito o Frikstailers.

En el parque Rosario Valpuesta (Distrito Sur) se podrá ver a las 20:30 la actuación de S Curro, uno de los raperos más destacados de la escena underground sevillana y una de las voces del grupo de rapmetal sevillano Narco. Con una larga trayectoria que lo ha situado entre los artistas más destacados de su generación, S Curro se presenta como un prolífico y polifacético Mc cuya original forma de rapear y sus temáticas rompe los estereotipos del género. Su álbum Distorsión (2010) fue considerado el segundo mejor disco del año por Mondo Sonoro en Andalucía y nominado como Mejor Álbum estatal de rap en los Premios de la Música Independiente UFI 2011.

Al mismo tiempo, estarán junto al mercado de la Calle Guadalajara (Bellavista) los Dolores Berg Proyect, formación integrada por Dolores Berg y Enrique Mengual, que ofrecerán un espectáculo en el que ambos hacen un repaso a su trayectoria musical y a las composiciones que siempre les cautivaron. En esta ocasión, la voz de Dolores, formada en la Fundación Cristina Heeren y poseedora de un sonido inevitablemente flamenco, se acompaña por el bajo de Mengual, compositor, arreglista y productor, que arropa cada tema con bases sugerentes y melódicas y por los sonidos y bases del músico Miguel Bueno.

Igualmente, a las 21:00 Isra Bizarre (voz, guitarra, programación), Priscila Antipop (dj y coros), Josh Mikima (batería), Lisa Anusky (saxo), Ferd (bajo), integrantes de La Suite Bizarre, ocuparán el Parque de los Príncipes (Los Remedios) para invitar al baile y a la fiesta con un show en el que se entremezclan estilos como el funk, el afrobeat, la psicodelia o el electro. Entre sus muchos éxitos internacionales, la banda fue elegida para representar a España en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Fin de fiesta en la Plaza de San Francisco

Por último, en la Plaza de San Francisco, y con la colaboración de FNAC, se han programado cuatro conciertos que abrirán a las 19:00 All La Glory, una de las bandas más atractivas del panorama musical sevillano actual. Formados alrededor de la figura de Juano Azagra (ex líder de Bombones e incansable melómano dueño de la mítica tienda de discos Record Sevilla), All La Glory llevan varios años evolucionando desde unos inicios más ligados a la raíz americana hasta una suerte de power-rock musculoso que los ha llevado por algunos de los festivales boutique más importantes del país. A ellos les seguirán a las 20:00 el dúo I am Dive, quienes han girado por Europa, Asia y América con su exitoso último trabajo Music For Silent Running.

A las 21:00 comenzará el concierto de Texcoco, una de las bandas de moda de la escena rock independiente española, que se encuentra actualmente de gira por destacados festivales del país presentando Disorder. Y a las 22:00 será el turno de Arco, el ex cantante de Puchero del Hortelano, que recientemente ha publicado Abril. Cerrará la jornada a las 23:00 el grupo Neuman, uno de los máximos exponentes del post rock en España desde sus inicios en 1998.