El misterio Godard

El documental Godard cinéma de Cyril Leuthy se estaba gestando cuando el cineasta (1930-2022) aún estaba vivo. Su estreno en Filmin adquiere así una dimensión de homenaje en forma de réquiem en el recorrido por su esquiva biografía personal, un misterio cuyas claves más profundas ni siquiera han logrado desentrañar del todo sus más dedicados biógrafos (MacCabe, De Baecque o Bergala, aquí entrevistados junto a otros colaboradores), pero sobre todo por una obra capital no sólo del cine sino del arte del siglo XX que conformó, entre Al final de la escapada y la que se anuncia como obra póstuma para Cannes, Funny wars, una constante reinvención del lenguaje audiovisual y sus posibilidades como máquina de pensamiento poético, político, personal y autoconsciente.

Godard cinéma transita de manera accesible e incluso emocionante por los senderos, temas y formas mutantes de una carrera que arrancaba en la redacción de Cahiers, inventaba el cine moderno y la nouvelle vague en los 60, se volcaba en la política y la experimentación con el vídeo en los 70, retomaba el camino del público en los 80 y preludiaba ya a finales del siglo, con la monumental Histoire(s) du cinéma, ese repliegue artesanal y solitario hacia una serie de filmes-ensayos (aquí eludidos en una decisión algo incomprensible) donde el cineasta ha ido dando forma a su particular pensamiento sobre el devenir del mundo contemporáneo, su relación con las imágenes y la Historia del siglo que lo vio nacer. Lo hace también por sus relaciones con Anna Karina, Anne Wiazemsky y Anne Marie Miéville, musas, colaboradoras y cómplices, sus polémicas, radicalizaciones y boutades, sus apariciones públicas y contradicciones, que fueron tantas como los entusiastas y detractores irreconciliables de su obra. Recluido en Rolle, Suiza, lejos del mundanal ruido, tal vez cerca de su particular sol de la infancia, Godard abandonaba voluntariamente el mundo el pasado 13 de septiembre.

Von Trier, Premios LUX, ‘Vertigo’ y Sergio Leone

A la vuelta de Semana Santa, prosigue en Cicus el ciclo que, en colaboración con Filmoteca de Andalucía, viene dedicado al danés Lars Von Trier. Lo hace el lunes 17 a las 20h. con El jefe de todo esto (2006), una hilarante comedia satírica sobre el mundo de la empresa, el trabajo y el capitalismo (de ficción) aún imbuida del espíritu Dogma-95 con su uso de múltiples y pequeñas cámaras digitales.

También en Cicus pueden repescar una de las cintas candidatas al Premio LUX 2023 que concede el Parlamento Europeo, la controvertida y multipremiada El triángulo de la tristeza del sueco Ruben Östlund, que se proyecta el martes 18 a las 19h.

Mientras tanto, en Cinesur MK2 Nervión prosiguen dos estupendos ciclos que recuperan joyas del cine clásico o títulos de culto en pantalla grande. Hoy mismo (20h.) se proyecta el spaghetti western que encumbró a Leone, Morricone y Eastwood como los grandes renovadores y nuevos iconos del género: Por un puñado de dólares (1964). Ni que decir tiene que Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock, es una obra maestra esté o no esté ya en el top 1 del canon de Sight & Sound. Pueden deleitarse una vez más con ella, sus embriagadoras formas y su deslumbrante banda sonora de Herrmann el próximo martes 18 de abril a las 20h.

Festival online de cine japonés independiente

Avalada por la Japan Foundation y comisariada por la red de salas independientes de Japón, ya se encuentra disponible online la segunda tanda de títulos que conforman este pequeño ciclo dedicado a ficciones y documentales sin distribución internacional que permite conocer a algunos de los cineastas más interesantes de la producción alternativa nipona.

Seis nuevos títulos están disponibles con subtítulos en castellano hasta el próximo 15 de junio: el drama On the edge of their seats (2020, Hideo Jojo), la comedia In the distance (2022, Saki Kato), la cinta criminal Drive into night (2022, Dai Sako), y los documentales Shiver (2021), sobre el famoso grupo de percusión taiko, What can you do about it (2019), sobre la relación del director Yoshifumi Tsubota con su tío autista, y A little girl’s dream (2014), que sigue a una niña que quiere ser veterinaria a lo largo de 26 años hasta conseguir su sueño.

El estreno de la semana: ‘Scarlet’

Tras su presentación en España en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, se estrena en salas la nueva cinta de Pietro Marcello, a quien descubrimos con las extraordinarias Bella e perduta y Martin Eden. Si en esta última adaptaba a London, ahora lo hace con el ruso Alexander Grin en una historia sobre el tránsito-choque entre el mundo rural y el desarrollo urbano e industrial a comienzos de siglo XX protagonizado por Louis Garrel y Juliette Jouan.