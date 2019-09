Hard Rock Cafe Sevilla celebra ‘Freddie For a Week’

Desde hoy y hasta el próximo jueves, Hard Rock Cafe Sevilla homenajeará a una de las leyendas de rock, Freddie Mercury, en el día que cumpliría 73 años. En esta ocasión, el restaurante internacional proyecta esta celebración durante toda una semana, organizando diferentes actividades, eventos y conciertos para los seguidores y fans del líder de la banda de Queen.

Este acontecimiento cuenta con el aliciente de poder colaborar activamente con la asociación The Mercury Phoenix Trust, centrada en la lucha contra el SIDA, a través de la compra de bigotes de atrezzo y otros productos tanto de la tienda como del restaurante. The Mercury Phoenix Trust es una organización benéfica que lucha contra el VIH/SIDA en todo el mundo y que fue fundada por Brian May, Roger Taylor y su manager Jim Beach en memoria del vocalista de la banda de rock Queen, Freddie Mercury, que murió en 1991 a consecuencia de este virus.

Todas las actividades organizadas durante Freddie For a Week en Hard Rock Café Sevilla son totalmente libres y gratuitas, entre las que destacan la proyección de documentales, conciertos y películas sobre la banda Queen, como son Queen day of our lives, Bohemiam Rhapsody, Queen, a night at the Odeon o Queen in Budapest.

Como colofón a Freddie for a Week, el jueves 12 de septiembre, a partir de las 22:15, Hard Rock Cafe Sevilla acogerá el concierto de La Reina, grupo tributo de Queen. Un concierto que se celebra en todos los Hard Rock del mundo.