Historias de la España vacía

Ironías del destino, dicen los ejecutivos de los portales inmobiliarios que el coronavirus y las nuevas necesidades de vida al aire libre tal vez sirvan para repoblar de nuevo parte de la España vacía, esa etiqueta creada por Sergio del Molino que parece haber cuajado como sinónimo de la eterna España rural paulatinamente abandonada por sus moradores, las instituciones y sus servicios públicos, una España que nos sigue recordando nuestros orígenes, a nuestros abuelos y nuestra infancia, viejos rituales en vías de extinción, nuestra identidad más profunda con todas sus contradicciones en tiempos de globalización y cosmopolitismo virtual.

Meseta, el premiado documental de Juan Palacios disponible ahora en Filmin, nos traslada a esos campos, bosques y ríos, a sus gentes, oficios y labores, a pequeñas historias abiertas construidas sobre un paisaje que aún deja oír el paso de los aviones sobre sus cielos castellanos, el discurrir del agua de las acequias, el crujido de las hojas o el pasto seco al paso de los rebaños de ovejas.

Apenas un cartel apunta que estamos en la provincia de Zamora, un lugar que resuena sobre esos otros pueblos que han vivido y viven hoy unos mismos procesos de abandono y desertización. Palacios busca y encuentra allí a sus protagonistas anónimos, un fotógrafo en busca de tipos y ritos, una pareja anciana que criba el grano, pone cds en los frutales para espantar a los pájaros y rememora su juventud, unas niñas que buscan pokemons infructuosamente en el campo, se entierran en tumbas de piedra centenarias o se cuentan historias de terror, un tractorista que en su tiempo libre juega a conducir tractores virtuales, un pastor que busca novia por Facebook gracias a su nuevo teléfono móvil, un pescadero que vocea y reparte su género por los pueblos y aldeas de la comarca, un par de hermanos, Los 2 españoles, que rememoran sus viejos éxitos de verbena dedicados al inefable monumento al camionero que ellos mismos levantaron.

Una colección de personajes singulares que van conformando poco a poco, al ritmo de los días y las noches, también al son de las llamadas a programas radiofónicos, el paisaje humano que se esconde, disperso, entre estos mares de tierra y trigo, en esa meseta en la que el eco del paso de un coche por la carretera es lo más parecido al sonido de las olas del mar que puede escucharse a centenares de kilómetros de la costa.

Construida sobre esos elementos primordiales y narrada en un tono íntimo y un ritmo minimalista, Meseta encuentra también insospechados ecos poéticos entre sus materiales, recorridos acuáticos que rememoran los sueños de Tarkovski o la espuma del primer vino filmada como una constelación godardiana, de la misma forma que tampoco idealiza una vida rural que, como relata un radioyente, también es dura y solitaria. A la postre, el recuento de casas cerradas y vecinos emigrados con el que un vecino se ayuda a dormir cada noche cierra el círculo de este recorrido que tiene mucho más de evocación sensorial, de ensoñación legendaria y de pequeña ficción arrancada a lo real que de documento etnográfico o ejercicio de sociología de informativo.

In-edit online: el dominio del documental musical

El Festival de cine documental musical In-edit celebra su nueva edición íntegramente online desde el pasado día 29 en una plataforma propia. Hasta el próximo domingo 8 aún están a tiempo de ver algunos de los casi 50 títulos que conforman las distintas secciones del festival: en la oficial destacan All I can say, vídeo-diario personal de Shannon Hoon, cantante de Blind Melon que grabó los últimos años de su vida antes de morir por sobredosis; también Elder’s corner, celebración vibrante de la música nigeriana, de los pioneros del highlife a los sonidos del afrobeat y el juju; o Keyboard Fantasies, dedicado al teclista de culto Beverly Glenn-Copeland.

De Panorama Nacional destacan Agapito Marazuela, la estatua partida, que recupera la figura de este destacado folclorista y cazador de canciones rurales; El que la lleva la entiende, una mirada al Carnaval de Cádiz de la mano del popular ‘Selu’; Se prohibe el cante, una incursión en las peñas flamencas andaluzas; o el retrato del fundador de los Rolling Stones Brian Jones firmado por Danny García.

La Motown, Ronnie Wood, Phil Lynott de Thin Lizzy, Bill Wyman, The Go-go’s, The Chills o el estudio Rockfield también cuentan con sus respectivos documentales en un festival que este año homenajea a Marie Losier.

Último cine marroquí en Tres Culturas

La programación de Martes cine de noviembre dedica este ciclo al panorama actual del cine marroquí. Tras Lalla Aicha, de Mohamed El Badauoi, que pudo verse el martes pasado, el próximo martes 10 (19 h.) le toca el turno a Adam, primer largo de la tangerina Maryam Touzani, un filme que ha conseguido buena recepción crítica tras su paso por Un certain regard en Cannes y la SEMINCI de 2019.

Protagonizado por Lubna Azabal, el filme cuenta la historia de Abla, una mujer que regenta una humilde pastelería en su propia casa en Casablanca, donde vive sola con su hija. Su rutina se ve interrumpida cuando alguien llama a su puerta: es Samia, una joven embarazada que busca empleo y techo. A la pequeña le atrae la recién llegada desde el primer momento, pero la madre se opone inicialmente a acoger a la extraña en su casa. Poco a poco, sin embargo, la determinación de Abla va cediendo.

El estreno de la semana: 'Península'

La cinta coreana Tren a Busán nos trajo a los zombis más rápidos de todos los tiempos en una historia trepidante cargada de humor negro. Cuatro años después llega su secuela, esta Península también dirigida por Yeong Sang-ho (Psychokinesis) que se sitúa en un futuro en el que la Península de Busán es la única zona del país donde pueden buscar refugio los coreanos, que aún mantienen la esperanza de ser rescatados por la ayuda internacional.