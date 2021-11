Ilustraciones que reflejan el amor incondicional de las familias colaboradoras

La ONG andaluza Crecer con Futuro ha presentado, en la Delegación Territorial de Igualdad Sociales y Conciliación de Sevilla, la campaña #ContigoHastaLaLuna, que busca a través de lo social y la cultura, ampliar el conocimiento de este movimiento organizativo entre la población andaluza, así como su programa Familias Colaboradoras, que ofrece la posibilidad de compartir periodos vacacionales o de descanso, con niños, niñas y adolescentes que viven en centros de protección de menores en nuestra comunidad.

Ante la presencia de la directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio, y la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, Ana González, la presidenta de Crecer con Futuro, Encarnación Vega, ha dado a conocer todos los detalles de esta campaña, que recorrerá en las próximas semanas diversos puntos de la geografía autonómica, de la mano de los cinco ilustradores andaluces que han participado en esta campaña de Crecer con Futuro, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Todos los detalles de la campaña se pueden conocer en su página web: www.crecerconfuturo.org/contigohastalaluna.

ContigoHastaLaLuna continúa la presentación de su campaña, esta vez en Sevilla, donde han estado presentes el ilustrador, Fran Pulido, reconocido internacionalmente, y la Familia Colaboradora conformada por Pepita y Diego. En la convocatoria, ilustrador y familia han explicado el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses, un proceso creativo y colaborativo que ha culminado en la ilustración presentada, que refleja las experiencias y sensibilidades de familia y artista respecto al proyecto. En las próximas semanas las ilustradoras Mercedes de Bellard, Desirée Acevedo y María Corredera mostrarán también sus obras realizadas.

Crecer con Futuro, las familias colaboradoras y Pulido

De la mano de los artistas y las familias, la asociación Crecer con Futuro ha revelado esta nueva campaña con ese objetivo de dar a conocer el programa Familias Colaboradoras en toda Andalucía, como ha recalcado en distintas ocasiones Encarnación Vega durante su presentación. La presidenta de la ONG ha incidido en que la campaña se ha creado a partir de un proceso creativo y colaborativo entre estos ilustradores e ilustradoras de especial sensibilidad y proyección internacional junto con cinco familias colaboradoras elegidas a conciencia, pues ejemplifican la diversidad de posibilidades y tipologías incluidas dentro del programa, y que han sumado sus vivencias a las sensibilidades de los propios artistas con estos encuentros.

De ellos, han surgido cinco trabajos que transmiten las mencionadas vivencias de las personas que se integran dentro de Crecer con Futuro, y todo cuanto este movimiento aporta, no solamente a esas niñas, niños y adolescentes, sino también a las personas que deciden convertirse en familia colaboradora. Con todos estos ingredientes, tras los encuentros realizados, se ha materializado la idea principal de la campaña #ContigoHastaLaLuna: "El amor es tan mágico, que convierte a personas desconocidas en familias colaboradoras", una frase que refleja la unión que se crea entre los niños y niñas, y las personas que forman parte de esas familias, un amor incondicional que traspasa todas las fronteras.

El artista jerezano Fran Pulido, que desarrolló sus estudios de diseño gráfico en Granada y ahora desarrolla su carrera profesional en Sevilla, es uno de los ilustradores que, con la magia que rodean a sus obras, ha dado luz y color a la historia de Pepita, Diego, Miguel, María, Elena y Pablo, una de las familias acogedoras que componen esta ONG.

Pulido, que se dedica a partes iguales a la ilustración y al diseño gráfico, ha editado su trabajo en publicaciones editoriales como The Washington Post, El País, Forbes, Revista Salvaje o Domestika, entre otras. Además, en los últimos años se está especializando en productos digitales creados por Z1 Digital Studio y en campañas de publicidad para marcas internacionales.

Fran Pulido declara que le gusta experimentar y mezclar técnicas de distintas disciplinas gráficas que me llevan a expresar mejor. En la presentación, el artista ha declarado que hasta el día que conoció a la familia colaboradora de su obra, conformada por Pepita, Diego, Miguel, María, Elena y Pablo no sabía de la existencia del programa Familia Colaboradora: "Me sorprendió mucho todo lo que aporta este programas a los menores que viven en centros de acogida y el desconocimiento que tiene la población andaluza de este modelo de colaboración".

"Mi idea principal para ilustrar esta historia ha sido la energía que genera esta familia tan unida, su capacidad de seguir adelante y el crecimiento todos juntos, siempre en equipo", ha explicado Fran Pulido durante la presentación, "por todo esto, la figura del chico está protegida por elementos que simbolizan a sus hermanos y padres de su Familia Colaboradora, mientras él se ilusiona con un gran futuro gracias a su apoyo". Haciendo un guiño a los orígenes de Pablo, toda la ilustración de Fran Pulido está inspirada en el arte popular folclórico marroquí, desde los colores pasando por las formas y diseños.

Por su parte, la familia conformada por Pepita y Diego y sus tres hijos han declarado que "con Pablo hemos aprendido el verdadero significado del amor incondicional, éramos unos completos desconocidos y ahora somos una familia más numerosa aún". Si con algo dice esta familia quedarse de su experiencia, es el ser sabedores de "dar a Pablo una estabilidad, él sabe que puede contar con nosotros y que siempre nos tendrá a su lado".

La semana pasada, la asociación arrancó esta emotiva campaña con la presentación en Huelva del cartel realizado por el ilustrador cordobés Pablo Little, junto a la familia colaboradora de Mariví y Alberto, siendo una campaña que va creciendo con las diferentes visiones y vivencias de familias que pertenecen a la ONG, junto a grandes ilustradores andaluces que poseen una sensibilidad especial y un fuerte compromiso social.