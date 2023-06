‘Jardín de las Delicias’ hará tres paradas en Andalucía

La gira Endesa “Jardín de las Delicias” ha centrado su atención este año en la región de Andalucía, en el sur de España. Con cuatro paradas en total, incluyendo Sevilla, Cádiz y Granada, la elección de Andalucía como punto focal se debe a varias razones estratégicas. Endesa, como empresa, ha mantenido una estrecha relación con los andaluces a lo largo de su historia y ha desempeñado un papel importante en la región. Esta conexión histórica ha llevado a la compañía a dirigir sus esfuerzos hacia este territorio, buscando fortalecer aún más su presencia y relación con la comunidad local. Además, la elección de Andalucía como enfoque principal de la gira se basa en el éxito obtenido en la edición anterior. La ciudad de Granada fue especialmente destacada por su respuesta entusiasta y participación masiva en el evento, lo que motivó a Endesa a ampliar su presencia en la región. La cultura, siendo un fenómeno universal que evoca emociones y momentos positivos, atrajo a la compañía hacia la música como una forma de conectar con un público más joven y promover valores de sostenibilidad.

María Lacasa, directora de marca y patrocinio de Endesa

-¿Por qué se ha centrado este año la gira Endesa “Jardín de las Delicias” en Andalucía?

-La gira Endesa Jardín de las Delicias se puso en marcha el año pasado a raíz del patrocinio del festival. Lo que queríamos era que nuestra presencia en ese evento no se suscribiera solo a la cita de dos días en septiembre, en Madrid, sino que pudiésemos estar girando por otras ciudades de España. Este año hemos decidido centrarnos en Andalucía en tres paradas de las cuatro, Sevilla, Cádiz y después Granada. En Cádiz vamos a estar el 22 de julio y en Granada en octubre cuando ya los estudiantes vuelvan a la Universidad y a la ciudad.

El hecho de haberlo centrado en Andalucía es porque Endesa es una empresa que ha estado muy cerca de los andaluces y ha operado aquí históricamente, por eso queremos poner mucha fuerza en este territorio y, en segundo lugar, porque para nosotros fue la ciudad más exitosa de la gira anterior. -Endesa empezó hace solo un año con el patrocinio musical, tras muchos años apoyando el baloncesto, ¿Por qué habéis entrado en el mundo musical?

-Seguimos apostando de una manera firme y sostenida el baloncesto, estamos en todas las competiciones que se disputan en España, a parte de la Selección Española de Baloncesto, pero queríamos ampliar nuestro apoyo al ámbito cultural. La cultura es algo universal que despierta emociones, sensaciones y momentos muy positivos y todo eso nos llevó a poner la mirada en la música. En este entorno queríamos llegar a un público más joven, al que hablar de sostenibilidad.

En este sentido, los festivales están en un momento en el que necesitan crecer en sostenibilidad, en respeto al medio ambiente y Endesa lleva diez años desarrollando la transición energética, por lo que vimos que la entrada era muy natural.-Es cierto que la música en directo está intentando girar hacia esa sostenibilidad ¿Qué puede aportar Endesa a los festivales que apoya en términos de sostenibilidad?

-Principalmente conocimiento y acompañamiento, el sector energético es uno de los primeros que se ha tenido que ponerse las pilas en crecer en sostenibilidad, por lo que probablemente hemos recorrido pasos que ahora se le están requiriendo a otros sectores como el de la música. Ahí Endesa puede acompañarlos y asesorarles desde distintas maneras, como por ejemplo reduciendo las emisiones de CO2 que genera el festival y compensarlas con proyectos ambientales, integrando movilidad sostenible, colectiva, principalmente eléctrica, o concienciando a todos los asistentes de no utilizar productos de plástico de un solo uso, de reciclar correctamente, de dar una segunda vida a los materiales que se utilicen dentro del festival. En definitiva, desarrollar acciones que ayuden a sensibilizar a todo el mundo que acude a divertirse.

Marlena, dúo compuesto por Ana y Carol

-¿Qué supone para vosotras participar en una gira con un propósito como el del Jardín de las Delicias?

Ana: Pues la verdad es que nos hace sentir mucha satisfacción que la música pueda, en general, participar en causas como el cuidado del medio ambiente, en lo social, siempre en cosas buenas y que podamos aportar nuestro granito de arena con nuestras actuaciones.

Carol: Que quieran contar con nosotras para este tipo de acciones nos encanta.

-Habéis estado nominadas como “Artistas Revelación 2021” en Los 40 Music Awards y “Mejor Artista Revelación Pop” en los premios Odeon. ¿Qué os ha llevado a este reconocimiento del público? ¿Qué estáis aportando al panorama musical español?

Ana: Yo creo que estar nominadas a estos premios se debe a nuestras canciones de temas cotidianos, de historias propias que gran parte de nuestro público se puede identificar con ellas y las puede cantar, gritar, bailar…

Carol: Lo naturales que somos en la relación que tenemos con nuestros fans, con el público, cuando nos ven en un escenario les gusta y les hace felices que su artista sea muy natural y cercano.

Ana: Y justo eso también va hilado a nuestra aportación al panorama español, la naturalidad, la esencia que mantenemos, aunque vayamos evolucionando con nuestra música y como grupo.

Carol: Creo que somos el único dúo de chicas en la escena ahora mismo y supongo que a veces eso juega a nuestro favor y otras veces en nuestra contra.

-El público de hoy en día tiene acceso a gran variedad de oferta musical, es un sector muy competitivo, ¿Cómo pensáis que podéis hacer sostenible vuestro éxito y conexión con vuestros fans?

Ana: Siempre hemos crecido pasito a pasito, haciendo una base sólida, y creo que eso al final es fundamental para precisamente saber sostenernos y no subir de pronto, que eso es muy difícil de sostener. Yo creo que eso es un poquito la base, el ir valorando cada avance que damos e ir rehaciéndolo. Además, siendo siempre agradecidas a través de nuestras redes sociales, intentando estar en contacto con la gente que apoya nuestra música y animando siempre a darnos a conocer en los conciertos y eventos.

-Hablando de sostenibilidad, ¿Cómo veis el giro que están dando los festivales para incluir cada vez más medidas de sostenibilidad e inclusión? ¿Vosotras notáis que la gente joven os pide cada vez más este tipo de sensibilidad?

Carol: Sí, yo creo que la gente joven está ahora mismo pendiente de todo, lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la inclusión de la mujer en los festivales… A nivel social es algo que nos encanta, que el público joven también nos ayude con esto a través de las redes sociales. Cada vez hay más voz.

Ana: Sí, completamente. Eso en cuanto a medidas de inclusión, pero hay que darle mucha más caña. Y en cuanto a sostenibilidad, los propios festivales son cada vez más conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente, muchos festivales son en playas o cerca de ellas, y creo que está siempre super bien cuidado para que después del evento todo quede impoluto.

Paul Alone

-El año pasado participaste en el Festival Jardín de las Delicias y este año te incorporas a Gira ¿Qué aportará Paul Alone a estas citas?-Esta gira está generando unos momentos increíbles con la gente y tenemos que mantener esta energía. Estamos llevando al escenario la alegría, la nostalgia y la euforia todos por igual.-El Jardín de las Delicias este año visitará ciudades como Sevilla, donde arranca el próximo sábado 3 de junio, además de Cádiz y Granada ¿Son plazas conocidas? ¿es un público especial, exigente?- El público es muy interesante y yo me exijo mucho aquí, en el sur he aprendido mucho, he vivido momentos muy bonitos y de alguna manera me siento en deuda, así que vamos a darlo todo.-Tu nuevo disco “Y yo que sé” se basa en momentos que han marcado tu vida ¿qué nos puedes contar sobre ello?- El álbum “y yo qué sé” es una celebración a la incertidumbre, creo que si supiéramos todo lo que va a pasar nos aburriríamos, la idea de celebrar la incertidumbre, hacerlo canción y disco me sigue pareciendo muy bonita.-Hablando de hitos importantes, parece que la sostenibilidad es esencial para poder garantizar un futuro a las generaciones venideras. El Jardín de las Delicias se suma a esta senda de concienciación social con iniciativas que promueven la economía circular, las emisiones cero… ¿Cómo vives este momento que nos ha tocado enfrentar? ¿Ves necesario que los artistas seáis referentes en estas cuestiones?-Vivo el momento de ahora primero intentando entender qué pasa y segundo viendo a ver qué puedo hacer yo para cambiar la situación. Creo que los artistas tienen que ser referentes al igual que cualquier personaje público.

