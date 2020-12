Llegan las rebajas de enero en PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment anuncia la llegada de las rebajas de enero a PlayStatio Store. En este periodo, los fans de PlayStation podrán disfrutar de una gran variedad de ofertas de grandes títulos para todos los jugadores de PlayStation 4 (PS4) y, por primera vez, de PlayStation 5 (PS5).

Este periodo promocional, que estará disponible hasta el 19 de enero, contará con una selección de grandes títulos en la que los usuarios podrán vivir infinidad de experiencias adquiriéndolas a través de PlayStation Store a precios rebajados. Los jugadores podrán encontrar las versiones standard, así como versiones Deluxe, junto a DLC’s a precios reducidos. Entre los juegos rebajados destacan: FIFA 21 Beckham Edition para PS4 & PS5, la nueva entrega de la aclamada franquicia de videojuegos de fútbol para PS4 y PS5 y que, además, trae mejoras en su contenido con nuevas características en los modos de juego VOLTA y FIFA Ultimate Team, junto con un nuevo Modo Carrera en el que los jugadores podrán administrar un equipo de fútbol hasta llevarlo a la cima. Este nuevo FIFA 21 permitirá sentir un nuevo nivel de realismo que recompensará la creatividad y el control en el juego, así como experimentar una autenticidad inigualable con más de 17.000 jugadores, más de 700 equipos, más de 90 estadios y más de 30 ligas. Antes 69,99 y ahora 34,29 euros.

Hay que mencionar, también, The Last of Us Parte II para PS4: Cinco años más tarde... Después de un peligroso viaje por un Estados Unidos postapocalíptico, Ellie y Joel se asientan en Wyoming. La vida en una próspera comunidad les proporciona estabilidad, a pesar de la amenaza de los infectados y los supervivientes desesperados. Tras un hecho violento que altera la paz, Ellie comienza un viaje en busca de justicia. Al dar caza a los responsables, afronta las terribles repercusiones físicas y emocionales de sus actos. Antes 69,99 euros, ahora 39,89 euros.

Otro de los títulos más demandados es Call of Duty: Black Ops Cold War, para PS4 & PS5: la secuela directa de Call of Duty: Black Ops, transportará a los jugadores al centro de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría, a principios de los 80. Nada es lo que parece en la fascinante campaña para un jugador, donde los jugadores se enfrentarán cara a cara a figuras históricas y verdades incómodas mientras luchan por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría como Berlín Este, Vietnam o la sede del KGB. Antes 69,99 euros, ahora 49,69 euros.