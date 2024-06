Luisa Cabral Núñez, del colegio San Juan Bosco de Sevilla, entre los ganadores de 'Mi libro preferido'

Casi mil quinientos adolescentes de más de 260 centro educativos, han participado en la XI edición del Certamen Mi libro preferido Andalucía, Ceuta y Melilla. Con este concurso se pretende que el alumnado resalte ese libro "que le ha llegado al alma, que le ha divertido o que le ha emocionado. La lectura es un pilar fundamental de la educación porque pone a nuestro alcance el mundo que se ha vivido, pero también el mudo que se quiere vivir". Con estas palabras la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María Esperanza O’Neill Orueta, destacaba la importancia de leer en las edades más tempranas para conseguir tener personas adultas formadas.

Por su parte, el presidente de la Fundación José Manuel Lara, José Manuel Lara García, organizadora del concurso, junto a Fundación Cajasol, ha asegurado que la lectura "tiene muchos beneficios, pero uno del que no siempre se habla es la construcción de la identidad; quiénes somos tiene que ver con las cosas que son importantes para nosotros. Así que voy a recoger la frase de Iván García Sedano Martínez, uno de los ganadores: vivan libremente y con pasión".

Asimismo, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, ha destacado el talento y la motivación de los más jóvenes por participar en este certamen afirmando que este es "uno de los proyectos que más nos ilusiona y del que estamos más convencidos porque tiene repercusión en nuestro futuro teniendo en cuenta la era digital en la que vivimos y los peligros que ello conlleva. Con este tipo de concurso fomentamos que tengamos ciudadanos mucho más cultos, mucho más formados y, sobre todo, mucho más libres".

Durante la entrega de premios, que se ha organizado en torno al lema, Leer, comprender, transformar, los jóvenes han debatido sobre sus gustos de lectura, sobre sus prescriptores, han realizado propuesta para que otros jóvenes lean más… También los docentes han tenido un reconocimiento a su labor, en el fomento de la lectura, y han explicado cuáles son las estrategias para que el alumnado se acerque a los libros y, sobre todo, para que mejoren sus competencias lectoras.

Un momento destacable del acto de entrega ha sido el protagonizado por el periodista y escritor, Julio Muñoz, El Rancio, con un gran número de seguidores que se ha dirigido a los asistentes en su lenguaje: “Yo no os voy a pedir que leáis, porque incluso si te dicen que comas jamón del bueno, si lo tienes que hacer por obligación, puede que le cojas manía, pero sí os voy a decir una cosa, no os cerréis a los libros, no os presionéis, ir probando porque si encontráis vuestro libro, os ayudara a ser más interesantes, más creativos y más libres".

Al acto han acudido la viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz Laynez; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el presidente de la Fundación José Manuel Lara, José Manuel Lara García, Consuelo García Píriz¸ miembro del Patronato de la Fundación José Manuel Lara, la Delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, representantes del Centro Andaluz de las Letras y de la empresa Samsung.

En esta edición es destacable la alta participación de Sevilla con 218 trabajos, seguida de Córdoba con 203 y a continuación se sitúa Cádiz con 129 relatos. Asimismo, hay que señalar el aumento de la calidad de los trabajos presentados, que coincide con la inclusión este año de una guía de lectura realizada por una experta en fomento de la lectura por encargo de la Fundación José Manuel Lata, para la realización de las redacciones. No solo hay que destacar la calidad sino también la variedad de los trabajos presentados. Así, la temática es variada, incluyendo desde clásicos infantiles y juveniles como obras de adultos, de diversos géneros así ciencia ficción, novelas de inclusión social, filosóficas, distópicas, entre otras.

El alumnado premiado en esta modalidad textual ha recibido un portátil Samsung, un libro dedicado por un autor del Grupo Planeta y una tarjeta regalo de treinta euros para canjear en Casa del Libro. Asimismo, se quiere reconocer la labor docente, por ello los docentes de los ocho ganadores recibirán una tableta de última generación Samsung y a los centros educativos de este alumnado le corresponderá una tarjeta regalo valorada en cien euros para canjear en Casa del Libro.