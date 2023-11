Malacara habla con Rosalía para recomendarle los mejores bares donde tapear en Sevilla

La popular cuenta de Malacara ha interactuado con Rosalía este pasado lunes, el influencer sevillano, conocido por sus constantes memes, ha querido elaborar una lista de los mejores bares de Sevilla donde tapear en estos días que ella está en la ciudad. Es probable que Malacara no esperase ningún tipo de reacción por parte de la cantante, no obstante, la respuesta de Rosalía no se hizo esperar.

Él influencer comenzó la conversación ofreciéndole su ayuda por si ella necesitaba algunas recomendaciones de bares de Sevilla en los que poder comer algunos de los bocados más típicos de la ciudad. Rosalía contestó que "siiii" que le recomendase algunos de los sitios, ya que en unos días, la cantante estará de nuevo en la capital andaluza con motivo de los Grammy Latinos.

Como la catalana estaba abierta a sugerencias, el influencer dedicó tiempo a sacar los doce bares que él considera que son más típicos de la ciudad y donde comer es un verdadero manjar. En esta lista hay de todo un poco, donde tomar una cerveza, unas tapas y hasta dónde comer serranitos. Rosalía le dio las gracias al sevillano y le dijo que tendría que volver a Sevilla para poder probar todos esos bares, ya que no le va a dar tiempo a ir a todos en este viaje.

Rosalía, también quiso compartir el meme que había elaborado previamente Malacara en el que aparece ella- vestida de alfombra roja- en la terraza de la Cervecería Arturo, demostrando así que comparte el mismo humor que el sevillano. Esta lista que el influencer le ha elaborado a Rosalía, también es válida para todos aquellos que no conozcan la ciudad y no sepan qué bares frecuentar, el influencer ha dado con la clave de los bares más clásicos.

LE PREGUNTAO A LA ROSALIA SI QUERIA QUE LE RECOMENDARA BARE DE SEVILLA Y MA DICHO QUE SI ASI QUE LE HE PREPARAO UNA LISTA pic.twitter.com/ow7qebDPzY — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

ASI QUE LE PREPARÉ ESTA LISTA VARIADITA Y A ELLA LE GUSTO MUCHO 😊😊ESPERO QUE A VOSOTRO TAMBIEN OS SIRVA pic.twitter.com/WmyDd5J83V — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

TAMBIEN ME COMPARTIO SU FOTO QUE LE HISE EN EL ARTURO (EN LA LISTA) EN SU ISTAGRAN ASI QUE HOY SOMO UN POCO FAMOSOS TAMBIEN LOS TRES CABALLERO DER FONDO Y YO MISMO NO CREN pic.twitter.com/XCTk1bLkXb — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

Ahora tan sólo queda esperar y ver si finalmente la cantante acude a algunos de los bares recomendados en este viaje a Sevilla. Este año, es la primera vez que esta gala internacional, que pone en valor a la música latina, viaja de Estados Unidos y aterriza en Sevilla. Por eso es normal que durante estos días previos muchos de los hoteles estén casi al cien por cien y haya numerosos cantantes y artistas disfrutando y descubriendo la ciudad.

Memes de Rosalía en Sevilla

ESE OLO FUERTE ADOBO EN LA CALLE TETUAN YA DESDE LEJO SE SIENTE Y ES ARGO QUE NO SE PUEDE ESPLICA CON PALABRA pic.twitter.com/dlHU3sL3Wb — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

ESE PASO PALIO SE VA MESIENDO SE VA ALEJANDO Y ALLI ME PODRIA KEDA YO PERENNE pic.twitter.com/yr1po1yTSF — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

HOMBRE YO CREO QUE LA OBRA DE SAN FRANSISCO JAVIE UN POQUITO UN POQUITO SI PODRIAN ABRI YA pic.twitter.com/XmNv4SuNPm — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

SI NO NOS PONEMO DE ACUERDO CON CUAL ES ER MEJO SERRANITO QUISA ES QUE CADA UNO DEBE ELEGI ER SUYO NO CREEI??? pic.twitter.com/Ta6nOIKrUR — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023

LUNE Y QUE VENGA LO QUE TENGA QUE VENI pic.twitter.com/Mnnyh3lN7z — MALACARA (@malacarasev) November 13, 2023